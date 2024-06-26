Розовый песок и бирюзовое море. Удаленный греческий пляж назвали одним из лучших в Европе

Спрятанный на юго-западном побережье Крита в Греции пляж Элафониси является одним из самых отдаленных на острове. Однако это не умаляет его популярности – пляж привлекает посетителей в надежде взглянуть на его невероятный розовый песок.

Видео дня

Этот пляж называют "сокровищем Греции". Он известен своими волшебными природными особенностями – розовым песком, пишет Express.

С первого взгляда вас встретит кристально чистая вода, сверкающая под солнцем в оттенках бирюзы и голубизны. Мягкий белый песок устилает берег, усеянный шезлонгами и зонтиками, которые можно взять напрокат в высокий сезон.

Но именно розовый песок является одной из самых впечатляющих особенностей этого пляжа. Розовый песок на самом деле образуется в результате разбросанных красных оболочек фораминифера, одноклеточного микроорганизма с панцирем.

Когда эти ракушки смешиваются с белым песком на пляже, создается иллюзия красивого розового песка.

Однако эксперты на туристическом сайте Tripadvisor предупреждают, что путешественникам стоит "смягчить свои ожидания", поскольку песок может быть разным в розовом оттенке в зависимости от нескольких факторов: "Количество розового цвета на дисплее зависит от условий и сезона. Однако, несмотря на это, кристально чистое вода делает это место летнего отдыха очень популярным.

С потрясающими горами, обсаженными можжевельником, которые служат фоном для красочного пляжа, это место, достойное открытки, и было признано одним из лучших пляжных направлений в Европе.

До пляжа легко добраться на автомобиле, но если вы не арендуете автомобиль во время поездки на Крит, пляж можно посетить в рамках группового тура из Ханьи. Обычно это однодневные поездки, которые предлагают хороший кусок времени, чтобы насладиться пляжем вместе с остановками для еды и напитков по дороге.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об одном из самых красивых городов в Италии, о котором знает небольшое количество туристов – город Тропеа. Местные называют его "жемчужина Калабрии". Подробнее читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!