Как выглядит красивейший итальянский город, о котором большинство туристов никогда не слышали. Фото

Один из самых красивых городов в Италии, о котором знает небольшое количество туристов – город Тропеа. Местные называют его "жемчужина Калабрии".

Его относительная удаленность, а расположено оно почти на носке сапога Италии, удержало город от хорошо избитых туристических троп. Но в 2021 году город получил желаемую корону Италии – Борго дей Борги, пишет The Telegraph.

Одной из основных достопримечательностей города является бенедиктинский монастырь шестого века Санта-Мария-дель-Изола, несколько раз перестраивавшийся через землетрясения. Расположен он на вершине скалистого оттока, как кульминация для туризма Тропеа, но в ясные дни это вечно дымящийся вулканический Эолийский остров Стромболи.

Лучший сезон для посещения города Тропеа – лето. Это место, во всех смыслах определенное окружающим его морем. Если смотреть издалека (лучше всего на лодке), то величественные каменные резиденции розового и абрикосового оттенков высятся из гранитных скал высотой 70 метров, отбрасывая тени на светло-голубую воду.

Эта изрезанная береговая линия известна как Коста-дельи-Дэй (Берег богов), а Тропея происходит от греческого слова tropaia, означающего трофеи, или от tropis, означающего корпус корабля.

Согласно мифологии, Геркулес, завершив свои 12 подвигов, пришел с моря, чтобы основать город, который он назвал Форумом Геркулиса. Местные жители любят шутить, что он был их первым туристом. Первые следы поселения людей здесь относятся к периоду неолита, а в третьем веке до нашей эры римляне вырвали Тропею у греков, колонизировавших Калабрию в восьмом и седьмом веках до нашей эры.

Город получил свою автономию от испанцев, когда жители объединились, чтобы купить его в 1615 году. Путешествуйте по старейшему кварталу Тропеи, начиная от впечатляющего норманского собора, построенного в конце XI века, и посетите, чтобы увидеть две недетонированные бомбы, которые могли уничтожить город во время Второй мировой войны.

Лучшие места для подводного плавания по всей Италии находятся в хрустальных водах под скалами Капо Ватикано, семь километров вдоль побережья. Морские виды спорта города Тропеа могут перенести вас туда, а также в пещеры, окруженные морем, и мягкие песчаные бухты, до которых можно добраться только на лодке.

А на вершине скалы расположен небольшой и чуть-чуть эксцентричный Музей моря, расположенный в углу монастыря Санта-Кьяра. Сокровища музея включают самый полный в мире скелет метакситерии (вымершего рода дюгонов) и второй старейший зуб акулы на планете.

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