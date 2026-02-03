Райское место: туристам посоветовали село в Хорватии, где более 20 водопадов

Если вы мечтаете о путешествии в невероятное и малоизвестное место, стоит обратить внимание на небольшую хорватскую деревню Растоке. Здесь вода течет под деревянными мостиками, омывает старые дома и образует десятки миниатюрных водопадов.

Это место сочетает природную красоту, тишину и историческую атмосферу. Туристы называют его одним из самых романтичных уголков страны. Детали рассказало издание Express.

Село Растоке расположено вблизи города Слунь в центральной части Хорватии. Оно возникло на слиянии двух рек – Слуньчицы и Кораны. Именно благодаря этим рекам среди жилых домов сформировались примерно 23 небольших водопада, которые создают уникальный ландшафт.

Потоки проходят под зданиями и деревянными мостами, создавая неповторимую атмосферу.

Растоке известен своими водяными мельницами, работавшими благодаря силе течения. В период наибольшего расцвета здесь действовали 22 мельницы. Они были важной частью экономической жизни региона и обеспечивали местных жителей работой.

Сегодня село находится под охраной государственного управления культурного и исторического наследия. Его застройка сочетает архитектурные черты XVII–XIX веков, а деревянные дома гармонично вписаны в природный ландшафт.

Благодаря расположению возле важной дороги Растоке в прошлом было торговым центром. Здесь останавливались купцы, скотоводы и путешественники.

Однако в 1990-х годах, во время Войны за независимость Хорватии, село претерпело значительные разрушения. Многие здания были повреждены, историческая часть пострадала.

Впоследствии при поддержке Министерства развития и восстановления Хорватии Растоке восстановили. Его вернули к жизни, сохранив исторический облик и традиционную атмосферу.

Сегодня в Растоке проживает около 30 семей. Местные жители планируют постепенно восстанавливать мельницы и превращать их в небольшие бизнесы – кафе, гостевые дома и мастерские.

Путешественники отмечают тишину, чистую воду и живописные водопады. Один из отзывов на туристических платформах описывает Растоке как "великолепное сочетание архитектуры и природы", а другой путешественник признается, что открыл это место 20 лет назад и до сих пор считает его одним из самых любимых в мире.

Если ищете спокойствие, красоту и атмосферу старой Европы, этот уголок Хорватии стоит добавить в список путешествий.

