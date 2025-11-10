Путешествия в почтенном возрасте: где, кроме санаториев, можно отдохнуть после 60

Кажется, жизнь в 60 только начинается и можно открыть весь мир. Но, если привычки путешествовать не было, "вдруг" она и не появится. Путешествия — это о стиле жизни, об отдельной нише в бюджете и, о том "как решить вопрос", а не "почему это невозможно". К тому же стереотип, что пожилые люди должны отдыхать в санаториях, все еще держится в голове.

Меняем общепринятые убеждения и рассказываем о 5 главных шагах на пути к полезной привычке. OBOZ.UA нашел лучшие направления и локации в Украине для людей уважительного возраста.

Для активного отдыха

Может полвека назад возраст 65+ и вызывал образ бабушки в платочке и дедушки с палочкой. Сегодня продолжительность жизни человека увеличилась, а так называемая старость начинается за 70–75 лет. Стоит не отвергать возможности активного отдыха, уметь балансировать, выбирая направления "со звездочкой". Если вам страшно самостоятельно организовывать путешествия, вы всегда можете обратиться к организаторам, которые подберут вам компанию и продумают все за вас.

Большие города Украины . Посмотреть Киев, Одессу, Винницу, Полтаву, Черновцы, Львов — интересный опыт и большое количество эмоций. Не планируйте недельный отдых, если не пробовали выехать на выходные. Для прогулок подойдут парки, музеи, замки. Важно составить маршрут заранее, но, помните, что "язык до Киева доведет" и попросить о помощи, это не о "беспомощности", а об умении находить решения. Первый раз можно выехать, присоединив конкретное событие: спектакль в театре, футбольный матч, даже посещение друзей подойдет.

. Посмотреть — интересный опыт и большое количество эмоций. Не планируйте недельный отдых, если не пробовали выехать на выходные. Для прогулок подойдут парки, музеи, замки. Важно составить маршрут заранее, но, помните, что "язык до Киева доведет" и попросить о помощи, это не о "беспомощности", а об умении находить решения. Первый раз можно выехать, присоединив конкретное событие: спектакль в театре, футбольный матч, даже посещение друзей подойдет. Карпаты . Выбирая горы, стоит заметить, что резкий перепад давления может повлиять на самочувствие и вам, как минимум, нужно добавить несколько дней на адаптацию. Для пеших походов выбирайте пологие подъемы и сопровождение гида. Период с середины осени по конец весны добавит нюансов в погоде, поэтому, если вы не готовы кататься на лыжах или, не хотите сидеть в отеле, во время мокрой погоды, стоит запланировать путешествие в весенне-летний сезон. Решением в холодное время года могут стать спа–отели с программой оздоровления и возможностью заказа трансфера. Сходница, Косино, Велятино — замечательные направления с возможностью купания в термальных источниках и санаторий здесь не обязателен.

. Выбирая горы, стоит заметить, что резкий перепад давления может повлиять на самочувствие и вам, как минимум, нужно добавить несколько дней на адаптацию. Для пеших походов выбирайте пологие подъемы и сопровождение гида. Период с середины осени по конец весны добавит нюансов в погоде, поэтому, если вы не готовы кататься на лыжах или, не хотите сидеть в отеле, во время мокрой погоды, стоит запланировать путешествие в весенне-летний сезон. Решением в холодное время года могут стать спа–отели с программой оздоровления и возможностью заказа трансфера. — замечательные направления с возможностью купания в термальных источниках и санаторий здесь не обязателен. Эко–парки или эко–фермы . Если вы житель города, отдых на природе — это лучшее направление. Например, эко-ферма в Климовке на Кировоградщине предлагает современные комфортные условия отдыха с возможностью домашней еды, контактным зоопарком, рыбалкой, бильярдом, баней на дровах и тому подобное.

. Если вы житель города, отдых на природе — это лучшее направление. Например, на Кировоградщине предлагает современные комфортные условия отдыха с возможностью домашней еды, контактным зоопарком, рыбалкой, бильярдом, баней на дровах и тому подобное. Дегустационные туры. Это возможность по–новому посмотреть на еду и получить полную организацию вашего путешествия и досуга во время нее.

Как начать путешествовать

Добраться до Эвереста не могут даже опытные путешественники. Если опыта дальних поездок не было, стоит начать с ближайшего крупного города и дневной прогулки по нему.

Поиск информации — это отдельный навык в планировании путешествия, с него стоит начать. Цены на различные варианты транспорта, жилья и обязательно конкретный перечень запланированных мест посещения. Последних выбирайте немного, но они должны быть интересны именно вам. Если активный отдых не для вас , ищите ближайшее уютное место в своем или соседнем регионе. Примите то, что в начале поиск может занимать много времени.

Начинайте планировать за несколько месяцев или недель , чтобы дать себе время составить бюджет и привыкнуть к плану действий.

В выборе места отдыха, учтите:

смена климата должна быть умеренной;

лучше ехать ночь в поезде, чем полсуток в автобусе;

Место должно быть уютным, но не безлюдным, как в случае отдельных лесных домиков;

хорошо найти себе компанию;

начать с туров всегда легче, там все организовано за вас.

Какие мифы надо убрать из головы, чтобы начать путешествовать

Иногда, фраза "это дорого" не имеет смысла, потому что вы даже не узнавали сколько. Где–то услышали, кто–то сказал — так возникло много мифов о путешествиях, которые останавливают не только пожилых людей, но и молодых. Перед тем, как вырабатывать привычку путешествовать, надо понять:

Ничего не стоит 3 копейки, но все стоит конкретную сумму. Фраза "это дорого" имеет смысл только, если вы сами составили бюджет и это для вас дорого. Всегда можно поступиться комфортом и найти более приемлемые варианты. Откладывать на путешествие лучше, чем на "черный день". Сумма откладываемых денег, не должна лишать вас прожиточного минимума и ежедневных обязательных потребностей, но должна быть регулярной. Отпуск возможен, не только раз в год и не только летом.

Желаем открыть мир путешествий и не останавливаться на достигнутом.