Путешествия в почтенном возрасте: где, кроме санаториев, можно отдохнуть после 60

Кажется, жизнь в 60 только начинается и можно открыть весь мир. Но, если привычки путешествовать не было, "вдруг" она и не появится. Путешествия — это о стиле жизни, об отдельной нише в бюджете и, о том "как решить вопрос", а не "почему это невозможно". К тому же стереотип, что пожилые люди должны отдыхать в санаториях, все еще держится в голове.

Меняем общепринятые убеждения и рассказываем о 5 главных шагах на пути к полезной привычке. OBOZ.UA нашел лучшие направления и локации в Украине для людей уважительного возраста.

Отдых в Карпатах

Для активного отдыха

Может полвека назад возраст 65+ и вызывал образ бабушки в платочке и дедушки с палочкой. Сегодня продолжительность жизни человека увеличилась, а так называемая старость начинается за 70–75 лет. Стоит не отвергать возможности активного отдыха, уметь балансировать, выбирая направления "со звездочкой". Если вам страшно самостоятельно организовывать путешествия, вы всегда можете обратиться к организаторам, которые подберут вам компанию и продумают все за вас.

  • Большие города Украины. Посмотреть Киев, Одессу, Винницу, Полтаву, Черновцы, Львов — интересный опыт и большое количество эмоций. Не планируйте недельный отдых, если не пробовали выехать на выходные. Для прогулок подойдут парки, музеи, замки. Важно составить маршрут заранее, но, помните, что "язык до Киева доведет" и попросить о помощи, это не о "беспомощности", а об умении находить решения. Первый раз можно выехать, присоединив конкретное событие: спектакль в театре, футбольный матч, даже посещение друзей подойдет.
  • Карпаты. Выбирая горы, стоит заметить, что резкий перепад давления может повлиять на самочувствие и вам, как минимум, нужно добавить несколько дней на адаптацию. Для пеших походов выбирайте пологие подъемы и сопровождение гида. Период с середины осени по конец весны добавит нюансов в погоде, поэтому, если вы не готовы кататься на лыжах или, не хотите сидеть в отеле, во время мокрой погоды, стоит запланировать путешествие в весенне-летний сезон. Решением в холодное время года могут стать спа–отели с программой оздоровления и возможностью заказа трансфера. Сходница, Косино, Велятино — замечательные направления с возможностью купания в термальных источниках и санаторий здесь не обязателен.
  • Эко–парки или эко–фермы. Если вы житель города, отдых на природе — это лучшее направление. Например, эко-ферма в Климовке на Кировоградщине предлагает современные комфортные условия отдыха с возможностью домашней еды, контактным зоопарком, рыбалкой, бильярдом, баней на дровах и тому подобное.
  • Дегустационные туры. Это возможность по–новому посмотреть на еду и получить полную организацию вашего путешествия и досуга во время нее.
Планирование путешествий: лайфхаки и советы

Как начать путешествовать

Добраться до Эвереста не могут даже опытные путешественники. Если опыта дальних поездок не было, стоит начать с ближайшего крупного города и дневной прогулки по нему.

Поиск информации — это отдельный навык в планировании путешествия, с него стоит начать. Цены на различные варианты транспорта, жилья и обязательно конкретный перечень запланированных мест посещения. Последних выбирайте немного, но они должны быть интересны именно вам. Если активный отдых не для вас, ищите ближайшее уютное место в своем или соседнем регионе. Примите то, что в начале поиск может занимать много времени.

Начинайте планировать за несколько месяцев или недель, чтобы дать себе время составить бюджет и привыкнуть к плану действий.

В выборе места отдыха, учтите:

  • смена климата должна быть умеренной;
  • лучше ехать ночь в поезде, чем полсуток в автобусе;
  • Место должно быть уютным, но не безлюдным, как в случае отдельных лесных домиков;
  • хорошо найти себе компанию;
  • начать с туров всегда легче, там все организовано за вас.
Мифы о путешествиях

Какие мифы надо убрать из головы, чтобы начать путешествовать

Иногда, фраза "это дорого" не имеет смысла, потому что вы даже не узнавали сколько. Где–то услышали, кто–то сказал — так возникло много мифов о путешествиях, которые останавливают не только пожилых людей, но и молодых. Перед тем, как вырабатывать привычку путешествовать, надо понять:

  1. Ничего не стоит 3 копейки, но все стоит конкретную сумму.
  2. Фраза "это дорого" имеет смысл только, если вы сами составили бюджет и это для вас дорого. Всегда можно поступиться комфортом и найти более приемлемые варианты.
  3. Откладывать на путешествие лучше, чем на "черный день".
  4. Сумма откладываемых денег, не должна лишать вас прожиточного минимума и ежедневных обязательных потребностей, но должна быть регулярной.
  5. Отпуск возможен, не только раз в год и не только летом.

Желаем открыть мир путешествий и не останавливаться на достигнутом.