Бюджетные направления для осеннего уикенда в Украине: 10 лайфхаков, как сделать путешествие дешевле

Впереди лыжи в Карпатах, но это не повод отказывать себе в маленьком удовольствии: вырваться в путешествие на выходных. Бюджетные локации и советы для экономных туристов помогут охватить обе цели.

Вместо пессимистических осенних мыслей, собираем правильно рюкзак и выбираем лучшую локацию для насыщенного путешествия от OBOZ.UA. Лайфхаки путешественников "легких на подъем", как сделать путешествие бюджетным, в конце статьи.

Винница

Большой красивый город Украины, который позволит наполнить путешествие лучшими бесплатными и бюджетными аттракциями. Современный комфорт существует вместе со старинными зданиями, музеями, фонтанами, местами для кофейной остановки и перекусов. Некоторые локации, как фонтан, башня или Спасо–Преображенский собор стоит просматривать вечером, они особенно магические с подсветкой. Билеты из столицы стоят от 130 грн, а модерновые хостелы в центре предлагают ночлег от 350 грн за кровать.

Бесплатно или недорого посмотреть в Виннице можно:

Центральный парк и музей под открытым небом "Винница в миниатюре"

Набережную и фонтан "Roshen"

Водонапорную башню и Ратушу

Винницкие стены

Металлические скульптуры

Музей Н.И. Пирогова

Если хотите бюджетной экскурсии по Виннице, садитесь в трамвай №4, он отправляется с Железнодорожного вокзала и следует до Барского шоссе. По дороге вы узнаете много малоизвестных фактов о городе.

Хмельницкий

На первый взгляд, город может показаться немного провинциальным. Но, когда вы почувствуете снижение темпа, начнете ловить настоящий шарм и атмосферность каждого поворота. Прогулка по центру города подойдет для знакомства с историей, главной площадью города Майданом Независимости и пейзажным парком имени Чекмана. Билеты из столицы от 179 грн, а двухместный номер в хостеле можно забронировать от 600 грн. Лучшие аттракции и достопримечательности в Хмельницком это:

Краеведческий музей

Набережная

Костел Святой Анны

Ботанический сад

Дендропарк "Подолье"

Если с погодой для прогулок не повезло, можно включить в маршрут один из ТЦ: "Лыбидь Плаза", Oasis Mall, ТРЦ WoodMall, KVARTAL. В последнем есть замечательный батутный центр, а в первом можно подняться на 7 этаж и увидеть прекрасную панораму города.

Чернигов

Если позволяет погода и отсутствие тревог, по городу можно гулять часами. Как только мысль о том, что Чернигову уже более 1300 лет укладывается в голове, начинаешь искать с чего бы интереснее всего начать знакомство.

И это точно:

Черниговский детинец

13–я пушка на валу

Екатерининская церковь (можно увидеть при въезде в город)

Антониевы пещеры

Болдина гора

Усадьба Григория Глебова

Черниговский пивзавод

Световой фонтан

Ища гостиницы и хостелы в Чернигове, учтите, что двухместные номера будут удобнее и приятнее по цене. В современном хостеле Hola можно забронировать номер от 800 грн и это в 3 км от центра. Хотя, билеты на поезд из столицы стоят от 100 грн, с ними может быть не густо. Автобусный рейс обойдется от 400 грн.

Черновцы

Если вы путешествуете из Львова, Винницы или Хмельницкого, дорога будет минимальной. Однако, и из столицы можно подобрать удобный ночной поезд и, выспавшись как следует, идти гулять по удивительному городу, с множеством интересных локаций, и живописных городских пейзажей. Вы попадете в плен Европейской архитектуры, сможете увидеть локацию, которую прозвали "украинским Гогвардом" и услышать трубача, ежедневно в полдень играющего "Маричку".

Что включить в маршрут:

Черновицкий университет

Ратушу и трубача

Главный фонарь с фонарным шоу каждую субботу

Улицу Панскую

Органный зал

Черновицкий театр

Дом корабль

Иезуитский костел

Шарм Черновцов в каждой мелочи: много хостелов располагается в исторических архитектурно привлекательных зданиях и предлагают свои аристократические двухместные номера от 760 – 800 грн, в центре. Билеты из столицы от 488 грн, из Львова от 167 грн.

10 главных правил бюджетного туриста

Тот, кто живет путешествиями только в мечтах, думает, что это достаточно затратно. Однако десятки тысяч туристов с рюкзаком доказывают обратное каждый день. Что учитывают опытные путешественники и, как снизить стоимость путешествия, рассказываем далее.

Выбирайте локацию до которой доехать можно одним транспортом, желательно поездом – это экономит время и деньги. На дорогу должно тратиться не более 4 часов в одну сторону, или ночь, если отправляетесь в пятницу и планируете возвращаться в понедельник. Составьте маршрут и придерживайтесь его, избегая спонтанных расходов и покупок. Включайте в маршрут парки, набережные, памятники архитектуры и недорогие музеи. Выбирайте жилье с завтраками, или местом где можно приготовить на скорую руку. Прекрасно брать сухие перекусы, чай или кофе из дома, чтобы не искать выгодные магазины на незнакомой территории. Удачно выбранная остановка на ночь позволит сэкономить время на дороги и увидеть больше. Не тратьте деньги на дорогие отели, если будете только ночевать в них. Обязательно учитывайте отзывы при выборе хостела. Настройтесь на релакс прогулку и не пытайтесь успеть много. Берите с собой интересную компанию из одного–двух человек.

