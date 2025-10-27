Бюджетные направления для осеннего уикенда в Украине: 10 лайфхаков, как сделать путешествие дешевле
Впереди лыжи в Карпатах, но это не повод отказывать себе в маленьком удовольствии: вырваться в путешествие на выходных. Бюджетные локации и советы для экономных туристов помогут охватить обе цели.
Вместо пессимистических осенних мыслей, собираем правильно рюкзак и выбираем лучшую локацию для насыщенного путешествия от OBOZ.UA. Лайфхаки путешественников "легких на подъем", как сделать путешествие бюджетным, в конце статьи.
Винница
Большой красивый город Украины, который позволит наполнить путешествие лучшими бесплатными и бюджетными аттракциями. Современный комфорт существует вместе со старинными зданиями, музеями, фонтанами, местами для кофейной остановки и перекусов. Некоторые локации, как фонтан, башня или Спасо–Преображенский собор стоит просматривать вечером, они особенно магические с подсветкой. Билеты из столицы стоят от 130 грн, а модерновые хостелы в центре предлагают ночлег от 350 грн за кровать.
Бесплатно или недорого посмотреть в Виннице можно:
- Центральный парк и музей под открытым небом "Винница в миниатюре"
- Набережную и фонтан "Roshen"
- Водонапорную башню и Ратушу
- Винницкие стены
- Металлические скульптуры
- Музей Н.И. Пирогова
Если хотите бюджетной экскурсии по Виннице, садитесь в трамвай №4, он отправляется с Железнодорожного вокзала и следует до Барского шоссе. По дороге вы узнаете много малоизвестных фактов о городе.
Хмельницкий
На первый взгляд, город может показаться немного провинциальным. Но, когда вы почувствуете снижение темпа, начнете ловить настоящий шарм и атмосферность каждого поворота. Прогулка по центру города подойдет для знакомства с историей, главной площадью города Майданом Независимости и пейзажным парком имени Чекмана. Билеты из столицы от 179 грн, а двухместный номер в хостеле можно забронировать от 600 грн. Лучшие аттракции и достопримечательности в Хмельницком это:
- Краеведческий музей
- Набережная
- Костел Святой Анны
- Ботанический сад
- Дендропарк "Подолье"
Если с погодой для прогулок не повезло, можно включить в маршрут один из ТЦ: "Лыбидь Плаза", Oasis Mall, ТРЦ WoodMall, KVARTAL. В последнем есть замечательный батутный центр, а в первом можно подняться на 7 этаж и увидеть прекрасную панораму города.
Чернигов
Если позволяет погода и отсутствие тревог, по городу можно гулять часами. Как только мысль о том, что Чернигову уже более 1300 лет укладывается в голове, начинаешь искать с чего бы интереснее всего начать знакомство.
И это точно:
- Черниговский детинец
- 13–я пушка на валу
- Екатерининская церковь (можно увидеть при въезде в город)
- Антониевы пещеры
- Болдина гора
- Усадьба Григория Глебова
- Черниговский пивзавод
- Световой фонтан
Ища гостиницы и хостелы в Чернигове, учтите, что двухместные номера будут удобнее и приятнее по цене. В современном хостеле Hola можно забронировать номер от 800 грн и это в 3 км от центра. Хотя, билеты на поезд из столицы стоят от 100 грн, с ними может быть не густо. Автобусный рейс обойдется от 400 грн.
Черновцы
Если вы путешествуете из Львова, Винницы или Хмельницкого, дорога будет минимальной. Однако, и из столицы можно подобрать удобный ночной поезд и, выспавшись как следует, идти гулять по удивительному городу, с множеством интересных локаций, и живописных городских пейзажей. Вы попадете в плен Европейской архитектуры, сможете увидеть локацию, которую прозвали "украинским Гогвардом" и услышать трубача, ежедневно в полдень играющего "Маричку".
Что включить в маршрут:
- Черновицкий университет
- Ратушу и трубача
- Главный фонарь с фонарным шоу каждую субботу
- Улицу Панскую
- Органный зал
- Черновицкий театр
- Дом корабль
- Иезуитский костел
Шарм Черновцов в каждой мелочи: много хостелов располагается в исторических архитектурно привлекательных зданиях и предлагают свои аристократические двухместные номера от 760 – 800 грн, в центре. Билеты из столицы от 488 грн, из Львова от 167 грн.
10 главных правил бюджетного туриста
Тот, кто живет путешествиями только в мечтах, думает, что это достаточно затратно. Однако десятки тысяч туристов с рюкзаком доказывают обратное каждый день. Что учитывают опытные путешественники и, как снизить стоимость путешествия, рассказываем далее.
- Выбирайте локацию до которой доехать можно одним транспортом, желательно поездом – это экономит время и деньги.
- На дорогу должно тратиться не более 4 часов в одну сторону, или ночь, если отправляетесь в пятницу и планируете возвращаться в понедельник.
- Составьте маршрут и придерживайтесь его, избегая спонтанных расходов и покупок.
- Включайте в маршрут парки, набережные, памятники архитектуры и недорогие музеи.
- Выбирайте жилье с завтраками, или местом где можно приготовить на скорую руку.
- Прекрасно брать сухие перекусы, чай или кофе из дома, чтобы не искать выгодные магазины на незнакомой территории.
- Удачно выбранная остановка на ночь позволит сэкономить время на дороги и увидеть больше.
- Не тратьте деньги на дорогие отели, если будете только ночевать в них. Обязательно учитывайте отзывы при выборе хостела.
- Настройтесь на релакс прогулку и не пытайтесь успеть много.
- Берите с собой интересную компанию из одного–двух человек.
