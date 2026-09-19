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Путешественник побывал в Индонезии более 50 раз и назвал лучшие острова

Елена Былим
Путешествия
3 минуты
279
Рисовая терраса Тегаллаланг, Индонезия
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Индонезия состоит из более чем 17 тысяч островов, поэтому даже десятки поездок в эту страну не позволят полностью познать её разнообразие. Путешественник, который впервые побывал здесь еще в годовалом возрасте, а впоследствии возвращался более 50 раз, назвал три своих любимых острова.

В маршрут он включил Сумбу, Яву и Бали, ведь каждый из них предлагает совершенно иной опыт. Двухнедельное путешествие по этим островам сочетает в себе уединенный отдых, природные достопримечательности, древние храмы и знакомство с местной культурой, отмечает издание Travel + Leisure.

Сумба

Первой остановкой маршрута стала Сумба – один из самых отдаленных и наименее освоенных островов Индонезии. В отличие от популярного Бали, здесь царит гораздо более спокойный ритм жизни, поэтому остров подойдет путешественникам, которые хотят отдохнуть вдали от больших туристических потоков.

Сумба в Индонезии.

Для проживания путешественник рекомендует курорт NIHI Sumba, где местные традиции стали неотъемлемой частью отдыха гостей. Здесь можно заранее записаться на занятия по традиционному плетению тканей икат вместе с местными мастерами, отправиться на каноэ или заняться сапбордингом на реке Ванукака.

Первые дни рекомендуется посвятить знакомству с природой и культурой Сумбы. Среди необычных местных традиций – плавание верхом на лошадях, которое исторически использовалось для ухода за животными и передвижения по воде.

Любителям активного отдыха стоит отправиться к водопаду Лапопу. Дорога пролегает через джунгли, а после похода туристы могут освежиться в природных бассейнах у водопада. Еще один вариант – Spa Safari, во время которого гости преодолевают часть западного побережья острова пешком или верхом, а завершают маршрут спа-процедурами в частном павильоне с видом на океан.

Ява

Следующей остановкой маршрута стала Центральная Ява, где расположена Джокьякарта – один из главных культурных центров Индонезии. Именно здесь путешественник советует уделить время знакомству с историческим наследием острова.

Отдых в Индонезии.

Одной из главных целей путешествия должен стать храм Боробудур, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и датируется IX веком. Чтобы увидеть его на рассвете и избежать наибольшего скопления туристов, рекомендуется приехать сюда рано утром.

Боробудур.

Не менее впечатляющим является храмовый комплекс Прамбанан, представляющий индуистскую архитектуру. На обед можно выбрать ресторан с панорамным видом на храм, а ради красивых видов – отправиться на холмы Менорех, где подают традиционные яванские блюда.

Знакомство с Джокьякартой не ограничивается древними достопримечательностями. Путешественник советует посетить мастерские батика, попробовать местное сладкое блюдо лупис в небольших варунгах и прокатиться по городу на бечаке – традиционном трехколесном велотакси. Отдельной местной особенностью является kopi joss – кофе, который готовят с использованием раскалённого угля.

Бали

Последней основной остановкой стал Бали, известный своей индуистской культурой и духовными традициями. Для проживания путешественник выбрал Mandapa, Ritz-Carlton Reserve в Убуде – небольшой курорт с 35 люксами и 25 виллами с бассейнами.

Одним из вариантов утренней программы здесь является традиционный балийский ритуал очищения в храме Гунунг-Кави-Себату. Его проводит священнослужитель, после чего гости могут отправиться на пешую экскурсию по историческим местам или принять участие в других культурных мероприятиях.

Что посмотреть на Бали.

Для знакомства с островом путешественник рекомендует поездку на винтажном автомобиле по рисовым террасам, храмам и небольшим деревням. При этом на Бали советуют не пытаться посетить как можно больше мест за один день, а оставить достаточно времени для неспешного отдыха.

Среди других впечатлений – ужин в ресторане The Sayan House, прогулки по ремесленным деревням и местным рынкам, а также частное представление традиционного танца кечак на закате. Завершить путешествие можно ужином в ресторане Nusantara by Locavore, где делают акцент на региональной индонезийской кухне.

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