Путешественник побывал в Индонезии более 50 раз и назвал лучшие острова

Индонезия состоит из более чем 17 тысяч островов, поэтому даже десятки поездок в эту страну не позволят полностью познать её разнообразие. Путешественник, который впервые побывал здесь еще в годовалом возрасте, а впоследствии возвращался более 50 раз, назвал три своих любимых острова.

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В маршрут он включил Сумбу, Яву и Бали, ведь каждый из них предлагает совершенно иной опыт. Двухнедельное путешествие по этим островам сочетает в себе уединенный отдых, природные достопримечательности, древние храмы и знакомство с местной культурой, отмечает издание Travel + Leisure.

Сумба

Первой остановкой маршрута стала Сумба – один из самых отдаленных и наименее освоенных островов Индонезии. В отличие от популярного Бали, здесь царит гораздо более спокойный ритм жизни, поэтому остров подойдет путешественникам, которые хотят отдохнуть вдали от больших туристических потоков.

Для проживания путешественник рекомендует курорт NIHI Sumba, где местные традиции стали неотъемлемой частью отдыха гостей. Здесь можно заранее записаться на занятия по традиционному плетению тканей икат вместе с местными мастерами, отправиться на каноэ или заняться сапбордингом на реке Ванукака.

Первые дни рекомендуется посвятить знакомству с природой и культурой Сумбы. Среди необычных местных традиций – плавание верхом на лошадях, которое исторически использовалось для ухода за животными и передвижения по воде.

Любителям активного отдыха стоит отправиться к водопаду Лапопу. Дорога пролегает через джунгли, а после похода туристы могут освежиться в природных бассейнах у водопада. Еще один вариант – Spa Safari, во время которого гости преодолевают часть западного побережья острова пешком или верхом, а завершают маршрут спа-процедурами в частном павильоне с видом на океан.

Ява

Следующей остановкой маршрута стала Центральная Ява, где расположена Джокьякарта – один из главных культурных центров Индонезии. Именно здесь путешественник советует уделить время знакомству с историческим наследием острова.

Одной из главных целей путешествия должен стать храм Боробудур, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и датируется IX веком. Чтобы увидеть его на рассвете и избежать наибольшего скопления туристов, рекомендуется приехать сюда рано утром.

Не менее впечатляющим является храмовый комплекс Прамбанан, представляющий индуистскую архитектуру. На обед можно выбрать ресторан с панорамным видом на храм, а ради красивых видов – отправиться на холмы Менорех, где подают традиционные яванские блюда.

Знакомство с Джокьякартой не ограничивается древними достопримечательностями. Путешественник советует посетить мастерские батика, попробовать местное сладкое блюдо лупис в небольших варунгах и прокатиться по городу на бечаке – традиционном трехколесном велотакси. Отдельной местной особенностью является kopi joss – кофе, который готовят с использованием раскалённого угля.

Бали

Последней основной остановкой стал Бали, известный своей индуистской культурой и духовными традициями. Для проживания путешественник выбрал Mandapa, Ritz-Carlton Reserve в Убуде – небольшой курорт с 35 люксами и 25 виллами с бассейнами.

Одним из вариантов утренней программы здесь является традиционный балийский ритуал очищения в храме Гунунг-Кави-Себату. Его проводит священнослужитель, после чего гости могут отправиться на пешую экскурсию по историческим местам или принять участие в других культурных мероприятиях.

Для знакомства с островом путешественник рекомендует поездку на винтажном автомобиле по рисовым террасам, храмам и небольшим деревням. При этом на Бали советуют не пытаться посетить как можно больше мест за один день, а оставить достаточно времени для неспешного отдыха.

Среди других впечатлений – ужин в ресторане The Sayan House, прогулки по ремесленным деревням и местным рынкам, а также частное представление традиционного танца кечак на закате. Завершить путешествие можно ужином в ресторане Nusantara by Locavore, где делают акцент на региональной индонезийской кухне.

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