Путешественник побывал на 25 греческих островах и назвал самый любимый

Греческие острова издавна привлекают туристов разнообразием пейзажей, пляжей и исторических достопримечательностей. Винисиус Коста – один из путешественников, который успел побывать более чем на 25 островах страны. Особенно он выделил среди них Родос.

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По мнению путешественника, этот остров сочетает возможности для пляжного отдыха с богатым культурным наследием и средневековой архитектурой. Именно это сочетание сделало Родос его любимым греческим островом, пишет Travel Off Path.

Отдых на острове Родос

Родос – четвертый по величине остров Греции и один из главных туристических центров Додеканеса. Его территория настолько обширна, что для полноценного знакомства с островом стоит планировать отдельное путешествие, а не пытаться включить его лишь в качестве короткой остановки в маршрут по нескольким островам.

Остров привлекает разнообразными ландшафтами: здесь есть длинные пляжи, горные районы, сосновые леса, плодородные долины и многочисленные исторические достопримечательности. В то же время Родос считается популярным курортным направлением, поэтому в туристический сезон на его побережье достаточно пляжных баров и курортных комплексов.

Особенностью острова является его географическое положение. Родос находится далеко от материковой части Греции, но значительно ближе к Турции, а из крупных европейских городов до него можно добраться на самолете примерно за несколько часов.

Средневековый город, который стоит увидеть

Одной из главных причин, по которой путешественник особенно полюбил Родос, стало его историческое ядро – Старый город Родоса. Оно внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городских ансамблей Европы.

За древними стенами скрываются мощеные улицы, арочные проходы, фортификационные сооружения и исторические здания. Особое внимание привлекает Дворец Великих магистров – грандиозная крепость, напоминающая о периоде правления рыцарей Святого Иоанна.

История Родоса не ограничивается европейским средневековым наследием. После падения власти рыцарей в XVI веке остров почти четыре столетия находился под контролем Османской империи. Именно поэтому в Старом городе можно увидеть мечети, минареты и османские бани, которые стали частью архитектурного облика Родоса.

В отличие от некоторых популярных греческих направлений, где туристические районы все больше ориентируются на краткосрочное проживание, Старый город Родоса остается полноценным жилым кварталом. Здесь работают семейные таверны, жители занимаются повседневными делами, а туристические улицы соседствуют с обычной жизнью местных жителей.

Линдос

Примерно в часе езды от города Родос расположен Линдос – живописный поселок с белыми домами, построенными на склоне холма. Над ним возвышается акрополь, откуда открывается вид на побережье и ярко-голубые воды Эгейского моря.

На территории акрополя находится храм Афины Линдийской. Для путешественника эта достопримечательность стала одним из доказательств того, что исторические места Родоса могут впечатлять не меньше, чем знаменитые достопримечательности Афин.

Сам Линдос также привлекает своими гастрономическими изысками. В местных тавернах можно отведать традиционные греческие блюда, морепродукты, сезонные овощи и другие деликатесы. День здесь легко совместить с осмотром акрополя, купанием на пляже и прогулкой по узким улочкам поселения.

Где купаться на Родосе осенью

Еще одно преимущество Родоса – длительный купальный сезон. Благодаря расположению на юго-востоке Эгейского моря многие курортные заведения продолжают работать до октября, если погодные условия остаются благоприятными.

Среди самых интересных мест для пляжного отдыха путешественник выделяет несколько локаций:

Фалираки – большой курортный пляж с песком, мелководьем, шезлонгами и водными развлечениями.

– большой курортный пляж с песком, мелководьем, шезлонгами и водными развлечениями. Прасониси – песчаная коса на южной оконечности острова, популярная среди любителей виндсерфинга и кайтсерфинга.

– песчаная коса на южной оконечности острова, популярная среди любителей виндсерфинга и кайтсерфинга. Залив Энтони Куинна – небольшая живописная бухта со скалами, соснами и прозрачной водой, которая хорошо подходит для сноркелинга.

– небольшая живописная бухта со скалами, соснами и прозрачной водой, которая хорошо подходит для сноркелинга. Иксия – протяженный пляж на северо-западе острова, известный ветреной погодой и красивыми закатами.

– протяженный пляж на северо-западе острова, известный ветреной погодой и красивыми закатами. Пляж Элли – оживленный городской пляж недалеко от Старого города Родоса.

– оживленный городской пляж недалеко от Старого города Родоса. Источники Каллитея – бухта возле исторического спа-комплекса с мозаиками, куполами и садами.

Отдельно путешественник советует обратить внимание на Прасониси и залив Энтони Куинна. Первая локация интересна тем, что песчаная коса разделяет два моря с разными условиями: одна сторона более ветреная и подходит для водных видов спорта, а другая – более спокойная для плавания.

Почему стоит посетить Родос осенью

В октябре на острове еще сохраняется теплая погода. Средняя дневная температура составляет около 24 °C, а море прогревается примерно до 23 °C, хотя в течение месяца вероятность дождей постепенно возрастает.

Некоторые сезонные заведения осенью могут сокращать часы работы, однако основные туристические районы, в частности город Родос, Линдос и Фалираки, остаются активными до середины октября. Это делает остров интересным вариантом для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с культурной программой вне пика летнего сезона.

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