Почему стоит выбрать Черноморск этим летом. Море, уют и доступные цены

Портовый город Черноморск – небольшой курорт на берегу Черного моря, где можно бюджетно и интересно отдохнуть всей семьей. Город зеленый, имеет много современных развлечений для детей и взрослых и знаменит своей чистой пляжной зоной. Последний пункт подтверждает награда "Голубой флаг", которая является самой высокой отметкой качества для акваторий. Если вас интересует спокойный отдых на Черном море, узнайте дальше, чем можно наполнить отпуск в Черноморске.

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Пляжи Черноморская

Береговая линия Черноморска растянута на 12 км. Конечно, далеко не вся песчаная полоса будет официально открыта для купания. Однако местные власти Черноморска уже объявили начало проверки и подготовки пляжных зон к сезону 2025. Украинские СМИ подчеркнули, что речь пока идет только о Центральном пляже и его зоне купания.

Центральная купальная зона Черноморска признана одной из лучших в Украине. Широкая береговая линия, удобный пологий спуск в воду, развитая инфраструктура, крытые зоны для безопасного загара и множество водных развлечений. Пляж бесплатный, поэтому каждый может выбрать отдых у моря, относительно бюджетно. В районе центрального пляжа можно найти комфортабельные отели, красивые рестораны и мороженое. Нацелившиеся на недорогой отдых туристы, могут выбрать частное жилье, подальше от центра города, и пользоваться городским транспортом или такси.

В общей сложности, Черноморск насчитывает около 10 пляжных зон, включая "Дикий" и "Замшевый". Будут ли открыты для купания дополнительные пляжи в этом году, пока неизвестно. Однако, вы всегда можете прогуляться по различным локациям побережья, собирая ракушки и коллекцию лучших закатов над морем.

Чем заняться в Черноморске кроме моря

Если суточный загар на пляже не ваш вариант, стоит наполнить свой отпуск лучшими развлечениями, которые может предложить Черноморск взрослым и детям:

Детский развлекательный центр "Медузза" – центр развлечений для детей. Здесь есть лабиринты, игровые автоматы и удобное кафе для перекуса. Если день рождения ребенка совпадает с отдыхом на море, в центре можно устроить веселое празднование.

Рыбалка . Локация находится на берегу Александровского водохранилища. Любители удочки найдут здесь все необходимое для любимого занятия. Территория позволяет отдохнуть компанией у воды, взяв в аренду беседку.

. Локация находится на берегу Александровского водохранилища. Любители удочки найдут здесь все необходимое для любимого занятия. Территория позволяет отдохнуть компанией у воды, взяв в аренду беседку. Вейк–парк "Черноморский". Испытайте свои силы в популярной водной разновидности спорта и подарите новые впечатления. Кроме того, парк оборудован бассейнами, горками, канатными дорогами, чтобы отдыхать было интересно всем членам семьи.

Парк "Молодежный". Красивая, ухоженная территория парка подходит, как для ежедневной прогулки с детьми, так и для вечернего романтического свидания.

Бар "Blacklist" . Кальян–бар, где взрослые могут безопасно насладиться коктейлями, кальянами и лучшим ужином на двоих.

. Кальян–бар, где взрослые могут безопасно насладиться коктейлями, кальянами и лучшим ужином на двоих. Ночной клуб "Черная Каракатица" . Дискотеки и шоу–программы, вечеринки под открытым небом и лучшие диджеи.

. Дискотеки и шоу–программы, вечеринки под открытым небом и лучшие диджеи. Парк "Приморский" . Прекрасное место, чтобы провести несколько часов в кругу семьи с развлечениями, активностями и впечатлениями.

. Прекрасное место, чтобы провести несколько часов в кругу семьи с развлечениями, активностями и впечатлениями. Дайвинг–клуб "Андреевский флаг". Пространство, где можно увидеть подводный мир, а также углубиться в историю через подводные объекты.

Где остановиться в Черноморске

Базы отдыха, гостиницы, частный сектор , Черноморск – один из самых удобных курортов по выбору жилья. Комфортабельные отели предлагают дополнительные развлечения на своей территории, базы отдыха разместят пятно у пляжей и воды, а частные предложения сэкономят дополнительные средства на развлечения. Выбор за вами, и вот наши рекомендации.

Отель "Hotel Nika" – небольшой отель на 26 номеров. Расположен в самом центре Черноморска, что означает идеальное расстояние до всех достопримечательностей, включая море. Питание можно заказать как в гостинице, так и воспользоваться близлежащими кафитериями. Стоимость двухместного номера на конец июня составляет от 1400 грн.

– небольшой отель на 26 номеров. Расположен в самом центре Черноморска, что означает идеальное расстояние до всех достопримечательностей, включая море. Питание можно заказать как в гостинице, так и воспользоваться близлежащими кафитериями. Стоимость двухместного номера на конец июня составляет от 1400 грн. Отель "Фонтан" – остановка в романском стиле. Музыкальный фонтан перед фасадом отеля придает шарм и вечернюю интимность. Комфортабельные номера с минибаром и телевизором. Стоимость двухместного номера на конец июня от 1200 грн.

– остановка в романском стиле. Музыкальный фонтан перед фасадом отеля придает шарм и вечернюю интимность. Комфортабельные номера с минибаром и телевизором. Стоимость двухместного номера на конец июня от 1200 грн. Мини–гостиница "Rybatska 7" — высокий рейтинг благодаря чистоте, большой территории с барбекю зоной, кухне на каждом этаже и близкому расположению к морю. Стоимость двухместного номера с балконом и видом на море от 1521 грн.

Отдых в Черноморске будет более приятным, если вы заранее позаботитесь о своей безопасности, узнав о расположении укрытий в городе.

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