Один из красивейших городов Украины приглашает на отдых с крафтовым сыром и эко-фермой. Почему стоит посетить Хуст

Город Хуст известен своим экологичным отдыхом и множеством интересных локаций для всей семьи. Сезон весна–лето открывает перед туристами возможность, как аутентичного отдыха, так и комфортабельного. Город обнимают волнистые холмы Карпат и две реки, которые станут прекрасной локацией для летнего купания и весеннего пикника. Исторические места, здания, артефакты – Хуст сохранил достопримечательности, которым почти 1000 лет. Семь культовых церквей и четыре народных музея, вдобавок несколько эко–ферм, где можно научиться лозоплетению, покормить оленей и отведать улиток. Все об отдыхе в Хусте дальше с OBOZ.UA.

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Что нужно увидеть в городе Хуст

Несмотря на свои исторические клады, которые обязательны для ознакомления, Хустская община имеет несколько современных экологических развлечений, которые могут стать незабываемыми впечатлениями.

Селиская сыроварня

Любителям крафтового сыра понравится дегустация на Селисской сыроварне. Вы можете стать свидетелем каждого этапа по изготовлению сыра, примерив на себя роль сыровара. К дегустации сыра подается Закарпатское домашнее вино и рассказывается, как отличить хороший сыр от плохого. После экскурсии и угощения вы сможете посетить магазин и купить натуральных вкусностей домой.

Улитковая ферма

Десять тонн улиток ежегодно – такие объемы выполняет улиточное предприятие в селе Нижний Поселок. Во время экскурсии вы сможете узнать с чего начать выращивание улиток, какие ресурсы и техника нужны для открытия собственного дела, а также, как вкусно и полезно приготовить моллюсков. Улитки по–бургундски, улитки "шафрано", улитки по-закарпатски – если вы открыты для новых вкусов, этот опыт станет незабываемым.

Сад "Лонго Май"

Если вам интересно, каким на самом деле должен быть натуральный сок, прямого отжима, вам в Лонго Май, в том же Нижнем Поселке. На этом производстве овощи и фрукты чистятся вручную, сок проходит отжим, пастеризацию и нагрев до 75 градусов. На выходе вы получаете натуральный, насыщенный витаминами, полезный сок, который можно выпить на месте или приобрести с собой.

Соки – это лишь часть вкусной экскурсии, которую можно совершить на ферме "Лонго Май". Вторую часть территории занимает хозяйство "Зеленая роща", где разводят домашних животных и делают домашние колбасы, грибную аджику, паштеты и многое другое, что вы можете приобрести увезти домой.

Ранчо Хайленд

Изюминкой Хустской общины является эко–ранчо Хайленд. Пример идеалистического экологического отдыха без утраты комфорта и возможностей. Локация работает, как контактный зоопарк, как улиточная ферма и, как комфортабельный отель с чаном под открытым небом и баней. Территория ранчо оснащена детскими площадками, пейзажными водными локациями и рестораном.

Где остановиться в городе Хуст

Вы можете остановиться прямо на эко–ранчо Хайленде, воспользовавшись комфортабельными номерами или рассмотреть следующие предложения:

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Отель STUDENT;

Отель Banik;

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Остановка с палаткой возможна на берегах рек и в палаточном городке Изки.

Как добраться до города Хуст

Прямые поезда в Хуст отправляются из многих крупных городов Украины. Кому не удобно, может воспользоваться пересадкой в Ивано–Франковске.

Автобусы на Хуст отправляются из Львова, Одессы, Киева, Ивано–Франковска, Стрыя, Ужгорода, Мукачево. Автостанция в городе Хуст обеспечивает сообщение между всеми поселками общины, так что добраться из города в популярные локации будет просто.

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