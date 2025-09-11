Пляжи как в сказке: названо удачное средиземноморское направление для отпуска

Отдых в бархатный сезон может быть действительно незабываемым. Особенно, если выбрать для этого правильное направление, например, средиземноморский курорт с красивыми пляжами.

Один из лучших таких курортов для отпуска в сентябре, по мнению издания Express, это итальянский остров Сардиния. Несмотря на райские условия, он часто уступает греческим и испанским островам в популярности. Однако эксперты советуют обратить на него больше внимания. В первую очередь, именно ради пляжей.

Сардиния, расположенная примерно на полпути между побережьями Италии и Испании в Средиземном море. Она является идеальным местом отдыха по многим причинам: это большой остров с большой территорией, предлагающей множество мест, а значит вам не придется ограничиваться одним-двумя переполненными туристическими местами.

На южной оконечности острова расположен крупный город Кальяри, где можно окунуться в суету городской жизни с её оживлёнными ресторанами и барами. На противоположной стороне острова находится Альгеро, достаточно большой город, также известный насыщенной ресторанной жизнью.

Остров – настоящий рай для роскоши, а его северо-восточное побережье привлекает состоятельных европейских туристов в Порто-Черво. Здесь можно провести время, любуясь роскошными яхтами в бухте.

Конечно, здесь можно насладиться вкусной итальянской кухней. Многие рестораны Сардинии ориентированы преимущественно на местных жителей, что гарантирует высокое качество и аутентичность блюд.

Однако главная прелесть Сардинии, пожалуй, ее невероятное разнообразие потрясающих пляжей. Два из них вошли в список 50 самых красивых пляжей мира, а один из них занял второе место. Вот какие из них советуют опытные отдыхающие:

Кала Мариолу

Спьяджа делла Пелоза

Спьяджа дель Пирата

Спьяджа Рена Бьянка

Кала Корсара, Ла Маддалена

Выбор жилья на Сардинии зависит от типа отдыха, который вы ищете. Кальяри – крупнейший населенный пункт острова предлагает идеальное сочетание исторического очарования и современной привлекательности. Именно здесь находится наибольшее количество вариантов размещения.

На восточном побережье расположены роскошные курорты Порто-Черво и Коста-Смеральда – любимые места богатых и знаменитых. Здесь цены на отели и апартаменты ощутимо выше. Если вы ищете чего-то бюджетного, то Канниджоне, скромный городок неподалеку предложит варианты на ваш кошелек. Кроме отелей здесь также немало ресторанов и баров.

Также обратите внимание на агротуризм. Эта итальянская концепция предусматривает, что традиционные фермы адаптируются к потребностям посетителей, желающих поесть или переночевать (или то и другое). На Сардинии есть несколько интересных вариантов и для этого. Меню на местных фермах большое и вкусное, и позволяет насладиться лучшими блюдами местного производства.

