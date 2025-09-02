Туристы назвали самую красивую страну Европы с доступными ценами

Популярные среди туристов страны на юге Европы предлагают своим гостям все – культуру, вкусную кухню, великолепные пляжи – кроме спокойствия и умеренных цен. Именно поэтому любители путешествий ищут для себя интересных альтернатив.

Как пишет издание Express, одну балканскую страну, которая все еще сохранила свой уют, уже прозвали тайным раем. Расположенная на берегу Адриатического моря Черногория до сих пор не стала жертвой массового туризма. Между тем ее великолепное побережье, кристально чистые воды и исторические города являются идеальным фоном для действительно незабываемого отпуска.

Так Которский залив, расположенный вблизи городов Котор и Пераст, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это главное природное украшение Черногории. Своей природой он напоминает норвежский фьорд, но при этом предлагает теплые воды и уютные песчаные пляжи.

Туристы, которые побывали в Черногории, оставляют о стране в основном восторженные отзывы. Гости страны говорят, что нашли здесь альтернативу суетливым греческим островам или переполненному испанскому побережью. Хвалят местные морепродукты и захватывающие пейзажи.

Немалую популярность приобрел также прибрежный курорт Будва. Он славится своими песчаными пляжами, оживленной ночной жизнью и старинным центром города.

Если же вы хотите остаться один на один с природой, отправляйтесь вглубь страны, и вы увидите такие места, как Национальный парк Дурмитор. Здесь вам откроются горные панорамы, пешеходные тропы и захватывающие впечатления от рафтинга по каньону реки Тара.

Многие туристы отмечают, что замечательный отдых в Черногории еще и стоит весьма бюджетно по сравнению с другими европейскими направлениями. Проживание и туристические услуги обойдутся гостям страны ощутимо дешевле, чем в Испании или Греции.

Небольшие размеры Черногории и развитая транспортная инфраструктура делают ее настоящей жемчужиной для туристов. Черногорию часто называют одним из немногих мест в Европе, где можно за один день насладиться и горными пейзажами, и прибрежными видами, поэтому неудивительно, что она так популярна среди путешественников.

