Пилот рассказал, почему взлет самолета заставляет его нервничать больше, чем посадка

Пилот коммерческой авиации Стив Шрайбер признался, что момент взлета заставляет нервничать даже опытных пилотов. По его словам, в момент взлета ощущается наиболее сильная нагрузка на самолет.

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При этом он утверждает, что сам редко переживает, когда ведет самолет на взлет. Об этом бывший офицер ВМС США и постоянный аналитик по авиакатастрофам Стив Шрайбер рассказал на своем канале YouTube.

По словам пилота, один из аспектов полета заставляет находящихся в кабине экипажа нервничать больше всего. В своей типичной манере, которая помогла ему собрать сотни тысяч подписчиков, капитан сказал, что обычно не нервничает во время полета.

Однако он продолжил, заявив, что если бы ему пришлось выбрать одну из двух наиболее нервирующих ситуаций, это был бы взлет. Пилот объяснил, что на этом этапе самолет "будет настолько тяжелым, насколько это вообще возможно".

"Твоя мощность на максимуме, и ты настолько медлителен, насколько это вообще возможно. Как только вы оторветесь от земли, вы ускоритесь. Вы начнете сжигать топливо. Вы станете легче. Вы сможете вернуть свою мощность", – рассказал пилот.

Пилоту также задали вопрос о том, действительно ли пассажирам необходимо использовать режим "В самолете" на смартфоне во время полета. Шрайбер отметил, что действительно следует перевести свое устройство в режим полета.

Он сослался на испытания, которые были проведены Федеральным управлением гражданской авиации, когда использование мобильных телефонов начало расти. По его словам, они показали, что в некоторых ситуациях устройства в задней части самолета, передающие небольшие микросигналы, могут вызывать сбои в работе навигационного оборудования.

Напомним, во время авиакатастрофы пассажиры получают не столько ожоги или утопление, сколько смертельные травмы от ударов телом об элементы самолета. Бывший следователь авиационных катастроф Тони Каллен объяснил, какие именно повреждения являются фатальными.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты уже давно назвали те места на борту, на которых шансы выжить в случае авиакатастрофы несколько возрастают. Самым безопасным местом в самолете раньше считалась хвостовая часть, но, как показывают ряд катастроф, срабатывает это правило не всегда.

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