Эксперт по авиации назвал самые безопасные места в самолете: катастрофа в Индии это доказала

В страшной авиакатастрофе в индийском Ахмедабаде, произошедшей 12 июня, погибли более 260 человек. Тем невероятнее на этом фоне выглядело спасение единственного из пассажиров – жителя Лондона Вивашкумара Рамеша, который возвращался из гостинцев у родных в Индии.

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Жизнь Рамешу могло спасти то, какое именно место в самолете ему досталось, считают эксперты, с которыми пообщалось издание Daily Mail. Ведь специалисты уже давно назвали те места на борту, на которых шансы выжить в случае авиакатастрофы несколько возрастают.

Гражданин Великобритании Вишвашкумар Рамеш уже давно живет в Лондоне вместе с женой и ребенком. На самолет авиакомпании Air India, следовавший из Ахмедабада в Гатвик (Лондон, Англия), он вместе с братом сел, чтобы вернуться домой после пребывания в гостях у родственников в Индии. И Рамеш стал единственным, кто будет иметь возможность снова обнять свою семью. А мир на ужасных кадрах с места аварии увидел, как он с травмами груди, глаз и ног, ковыляет с места аварии.

"Рамеш пока является единственным известным выжившим в аварии, и то, что ему досталось место 11A в самолете, первое место (слева) в четвертом ряду самолета, почти наверняка спасло ему жизнь, сообщили авиационные эксперты MailOnline", - пишет издание.

Уже в больнице Рамеш рассказал о своем удивительном спасении.

"Когда я поднялся, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу", – вспомнил мужчина.

Журналисты же обратились за комментарием к авиационному эксперту, профессору Йоркского университета Джону Александеру Макдермиду. Тот заявил, что Рамешу чрезвычайно повезло, что ему выпало именно то место, на котором он сидел во время полета.

"Были ли у него шансы на выживание лучше средних из-за того, где он сидел? Интуитивный ответ – да. Вокруг аварийного выхода немного больше места, и тогда он мог бы быстро выйти из самолета", – отметил эксперт.

Самым безопасным местом в самолете ранее считалась хвостовая часть. Однако, как показывают ряд катастроф, срабатывает это правило не всегда. Так, в данном случае единственный, кому удалось выжить, сидел в передней части.

"Передняя часть самолета пострадала сильнее, чем задняя, так что в этом смысле ему очень повезло. Если бы он сидел у заднего выхода, было бы легче сказать, что именно так [он выбрался]. Хотя в этом также было бы немало счастья", – констатировала эксперт по авиационной безопасности Джулиан Брей.

По мнению профессора Макдермида, кроме "счастливого" места 11А спастись Рамешу удалось благодаря возможности быстро выбраться и тому, что сработал инстинкт выживания.

"Выбираться и убегать... это была инстинктивная реакция с его стороны", - считает эксперт.

В то же время Макдермид считает, что от гибели Рамеша отделяли считанные мгновения.

"Я думаю, что речь идет о единицах секунд. Из видео, которые мы видели, самолет очень быстро загорелся и перевозил полный топливный груз. На этом этапе, сразу после взлета, учитывая силу удара, очень вероятно, что топливный бак или по крайней мере топливные трубки разорвутся при ударе. Затем топливо попадает на горячие части двигателя и самолета. Оно очень быстро воспламеняется – в течение нескольких секунд", – подчеркнул он.

"Единичные случаи выживания в авиакатастрофах случаются редко, но "чудо-пассажиры", которые остались относительно невредимыми после авиакатастроф в последние годы, позволяют предположить, что сиденье в передней части самолета – это самое безопасное место в случае аварии", - пишет Daily Mail.

В подтверждение этой гипотезы авторы материала привели катастрофу, произошедшую в 2020 году. Тогда самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines врезался в жилой район в Карачи, в результате чего погибли все пассажиры из 99 человек, кроме двух. Оба они сидели в первых восьми рядах самолета.

"Президент Банка Пенджаба Зафар Масуд сидел на месте 1C, и его засняли на видео, как его вытащили живым из дымящихся обломков, а 24-летний инженер Мохаммад Зубайр сидел на месте 8F. Оба мужчины получили травмы средней тяжести, включая переломы, но выздоровели", – указано в материале.

В то же время некоторые авиакатастрофы подтверждают, что самым безопасным местом может быть и задняя часть самолета.

Так, когда в декабре прошлого года Boeing 737-800 разбился в Южной Корее после столкновения с птицей, единственными выжившими людьми были двое бортпроводников, которые сидели в самой задней части самолета. Двух членов экипажа, мужчину и женщину, спасли из хвостовой части горящего самолета. Все остальные 179 человек на борту погибли.

"Исследование журнала Time 2015 года, в котором собраны данные об авариях за 35 лет от Федерального управления гражданской авиации, показало, что уровень смертности на задних сиденьях в самолетах составлял 32 процента, тогда как на передних сиденьях – 38 процентов. Однако для тех, кто находился в середине самолета, это было лишь 29 процентов", – отмечает Daily Mail.

Зато профессор Макдермид имеет свое видение того, где расположены самые безопасные места в самолете.

"Эвакуационные выходы, находящиеся над крылом, будут лучше защищены, они обеспечивают конструктивную прочность. Находясь у выхода в задней части самолета, когда он падает носом вперед, вы лучше поглощаете энергию удара сзади и имеете больше шансов на выживание", – говорит он.

Эксперт также считает "показательным" тот факт, что "черные ящики" с важными данными после аварии обычно размещают в задней части самолета.

"Черные ящики, на самом деле оранжевые, расположены близко к хвосту самолета, и на это есть причина – у них гораздо больше шансов пережить столкновение там, чем в другом месте... Это немного похоже на лотерею, но если есть какое-то распределение рисков, то лучше играть на выходах через фланг и в задней части", – резюмировал он.

Напомним, накануне стало известно, что в Индии разбился пассажирский самолет с сотнями людей. Он совершал международный рейс из Ахмедабада в Лондон – и потерпел катастрофу вскоре после взлета.

На борту находились 242 человека: 230 пассажиров, два пилота и 10 бортпроводников. Все они, кроме одного человека, погибли.

Также погибли от 20 до 40 студентов медколледжа, находившихся в общежитии, на которое упало воздушное судно.

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