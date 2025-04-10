ТОП 5 лучших кемпингов и глемпингов в Украине. Аутентичное весеннее путешествие без потери комфорта

Если вы скучаете за романтикой отдыха на природе с вечерними кострами, уютными прогулками в лесу, уединенностью посреди огромного пространства и наблюдением звезд на небе, но в то же время не скучаете по уборной в кустах и нехваткой воды, — стоит рассмотреть ближе список лучших кемпингов и глемпингов.

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Современные кемпинги могут предложить остановку от палаток до домиков, оснащенную зонами для приготовления и бытовых нужд. Глемпинги подарят роскошь отдыха на природе, добавив мягкую спальную кровать, современные интерьеры в палатке и кейтеринг, по желанию.

МС6 — поселок Славское, Ивано-Франковская обл.

Создатели этой аутентичной остановки в горах — два художника. Их креативное мировосприятие и умение гармонично наделять обыденное замыслом, придает кемпингу особое очарование и атмосферность.

Среди выбора "крыши над головой": деревянные домики, глэмпы (палатки с мебелью), палатки с улучшенным спальным местом в виде надувного матраса. Комфортная инфраструктура в виде душа, туалета, кухни дает возможность наслаждаться пейзажем, вместо того, чтобы тратить время на "сочинение колеса". В кемпинге можно воспользоваться Wi-Fi и заказать экзотические экскурсии: прогулка на лошадях, подъемы на ближайшие горные вершины Тростян или Менчул.

Сутки в кемпинге могут стоить от 1 650 до 7 000 грн, в зависимости от выбранной локации.

GOTAR – с. Ямельница, Львовская обл.

Если вам нужна точка старта для лучших маршрутов в Карпатах – это кемпинг GOTAR. Можно не брать с собой ничего, поскольку на локации есть прокат снаряжения, услуга кейтеринга, кран с питьевой водой, электроэнергия, сауна и многое другой комфорт, позволяющий заниматься отдыхом, а не добычей и выживанием.

Остановиться можно в гостевом доме, или в палаточном городке, среди березовой рощи, для усиления ощущения аутентичности. В первом варианте, стоимость проживания составит 300 грн с человека, во втором – 100 грн с человека. На детей до 7 лет действует 50% скидка. Кемпинг предоставляет условия для летних детских лагерей.

Белый Бизон - с. Лука, Ивано-Франковская обл.

Локация оснащена деревянными бунгало на сваях, что придаст немного экзотической атмосферы вашей остановке. Все бунгало оснащено мебелью и террасой для релакса. В кемпинге есть летняя кухня, бытовая зона и детская площадка.

Глемпинг "Белый Бизон" имеет бассейн под открытым небом, а также пляжную зону у реки Днестр. Локация отлично подойдет для велосипедных прогулок, атмосферных пикников и семейного отдыха.

Стоимость отдыха в среднем составляет 2000 грн за четырехместный номер.

Мини–Глемпинг Valentin Intriga — Хмельницкая обл.

Остановиться с комфортом между Днестром и р. Ушицей стоит в мини–глемпинге Valentin Intriga. Вы будете очаровываться и влюбляться в пейзажные панорамы каждое утро и каждый закат.

Под современные палатки сделаны деревянные фундаменты, а "жилье" оснащено мягкими спальными местами и коврами. На территории глэмпинга есть все бытовые зоны и доступ к питьевой воде. Недалеко находится киоск с напитками и легкими перекусами.

Кемпинг предлагает следующее: катер-bayliner(7 человек), гидроциклы, катамараны, сувениры. Остановиться в двухместной палатке можно за 1 600 грн/сутки.

Mandra — Одесская обл., Закарпатье, Канев

Воспользоваться услугами этого роскошного глэмпинга – означает подарить себе райский отдых с нотками подлинности. Фешенебельные, просторные палатки оснащены двуспальными кроватями, личным душем, туалетом и террасой. В интерьеры палаток добавлены гамаки, раскладные стулья, кондиционеры, небольшие стеллажи, гардеробные и телескопы, для наблюдения звездного неба.

В зависимости от региона, который вы выберете, из ваших прозрачных окон будут видны горы, море или река. Глемпинги работают до глубокой осени путем наличия обогревателей и электроэнергии. Локация в Карпатах имеет шатры стоимостью от 5 000 грн/сутки (трехместная палатка). В стоимость входит завтрак.

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