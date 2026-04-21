Отпуск в Европе: названы 10 наименее переполненных островов

Популярные и комфортабельные курорты Европы страдают от чрезмерного туризма – желающих отправиться туда на отдых столько, что это негативно отражается на качестве услуг. Именно поэтому опытные путешественники все чаще ищут места, где главными являются пространство, природа и медленный темп – например, отдаленные острова, преодолеть путь к которым решится не каждый.

И первое место в рейтинге таких локаций занял архипелаг Шпицберген (Свальбард), что в Норвегии. Как пишет издание Travel and Leisure, он был отмечен, как одна из лучших локаций для спокойного отдыха. Платформа для бронирования ретритов BookRetreats.com проанализировала туристические потоки на европейских островах, опираясь на данные Еврокомиссии по количеству ночевок на квадратный километр. Исследование показало, что на Шпицбергене этот показатель составляет всего 2,4 ночевки.

Архипелаг расположен далеко за полярным кругом, примерно на полпути между материковой Норвегией и Северным полюсом. Несмотря на то, какой отдаленный вид он имеет на карте, сюда относительно легко добраться самолетом из Осло или Тромсё.

Ландшафт здешних островов формируют ледники, фьорды и бескрайние просторы тундры лишь с несколькими небольшими поселениями. Шпицберген также привлекает внимание как часть популярного тренда "coolcation" (прохладный отдых), когда туристы отказываются от переполненных пляжей в жарких странах в пользу свежих и тихих мест.

Большая часть архипелага остается нетронутой: более двух третей территории находятся под охраной как национальные парки и заповедники. На островах можно встретить белых медведей, арктических лисиц, моржей и северных оленей, а строгие правила помогают защитить как животных, так и хрупкую экосистему Арктики. Учитывая это, застройка здесь минимальна, а путешествия по дикой природе обычно проходят в сопровождении опытных гидов.

Экстремальные времена года Шпицбергена формируют особый туристический опыт. Так в теплые месяцы, с конца апреля до конца августа, архипелаг находится в плену полярного дня. В течение почти четырех месяцев солнце не заходит за горизонт вообще. Неудивительно, что это самое активное время для туризма, ведь гости могут использовать постоянный свет для походов и каякинга среди фьордов.

Зимой все наоборот: наступают месяцы темноты и морозов. Однако для тех, кто не боится холода, это идеальные условия для "охоты" на северное сияние, которое часто украшает арктическое небо.

Большинство посетителей Шпицбергена останавливаются в Лонгъире – главном поселении архипелага. Этот маленький городок является административным и туристическим центром с несколькими ресторанами, кафе и культурными достопримечательностями. В частности здесь расположен музей Свальбарда.

Хотя Шпицберген возглавляет рейтинг наименее людных островов, любителям уединиться Европа предлагает еще несколько интересных островных направлений. Так Аландские острова в Финляндии, шведский Готланд и греческий Хиос также вошли в список мест с самой низкой плотностью туристов, где можно отдохнуть без толп. Кстати, далеко не все они расположены на севере – есть опции и для пляжного отдыха.

Вот топ-10 наименее загруженных островов Европы по версии BookRetreats.com:

Шпицберген, Норвегия Аландские острова, Финляндия Готланд, Швеция Хиос, Греция Эвбея, Греция Северные Эгейские острова (Лесбос, Лемнос), Греция Эль-Иерро, Испания Фюн, Дания Азорские острова, Португалия Борнхольм, Дания

