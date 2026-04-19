5 секретных направлений для отпуска в Европе: это будет незабываемо

Если переполненные площади, очереди к достопримечательностям и пляжи без свободного места уже утомили, в Европе все еще хватает направлений, где можно отдохнуть иначе. Альта-Бадия в Италии, Минью в Португалии, Ла-Риоха в Испании, полуостров Пелион в Греции и Пик-дю-Миди во Франции – пять менее очевидных мест, которые могут подарить совсем другой формат летнего путешествия.

Видео дня

Здесь меньше толпы, больше пространства и локального колорита. Детали рассказало издание Lonely Planet.

Альта-Бадия, Италия

Это направление в Южном Тироле подойдет тем, кто мечтает о горном отпуске. Если Доломиты – это Альпы в своей величественной форме, то долина Альта-Бадия показывает их еще и с гастрономической стороны. Здесь можно избежать толп, которые заполняют более известные места вроде Кортины-д'Ампеццо или Больцано, и взамен получить горы, тишину и великолепную кухню.

Регион усеян заведениями с очень сильными кулинарными традициями, но даже простые горные приюты здесь предлагают качественную еду – сыры, сытную пасту и штрудели. Альта-Бадия привлекает не только пейзажами, но и историей: в 1915–1918 годах здесь воевали итальянские и австро-венгерские силы, и сегодня можно пройти маршрутами, где сохранились траншеи и военные укрепления.

Зимой этот регион известен как лыжный, а летом сюда едут пешеходы, велосипедисты, парапланеристы и те, кто любит маршруты виа феррата. Самые удобные базы для отдыха – Ла-Вилла, Сан-Кассиано и Корвара.

Минью, Португалия

Северный регион Минью – отличный выбор для тех, кто любит гастрономические путешествия. Именно здесь часто отдыхают сами португальцы, когда хотят путешествовать по своей стране. В отличие от шумного Лиссабона или переполненного Алгарве, Минью имеет совсем другой ритм – зеленые холмы, традиционную культуру и очень сильную локальную кухню.

Регион известен vinho verde – молодым вином, которое выпускают уже через несколько месяцев после сбора урожая. Но не только оно заслуживает внимания. Здесь стоит попробовать arroz de sarrabulho – рисовое блюдо со свининой, caldo verde – густой суп с капустой, а также рыбу, в частности морского черта, морского окуня, дораду и, конечно, бакаляу.

Кроме еды, Минью интересен и старинными городами – Брагой, Гимарайншем и Виана-ду-Каштелу. Их архитектура напоминает об эпохе великих географических открытий и колониальном прошлом Португалии.

Ла-Риоха, Испания

Ла-Риоха – идеальное направление для тех, кто любит вино и мечтает увидеть его родину без суеты. Вина этого региона давно известны в мире, но само путешествие сюда часто оказывается значительно спокойнее, чем можно представить. На небольшой территории между Бильбао, Сарагосой и Мадридом расположено около 500 виноделен.

Летом долина реки Эбро покрыта зелеными виноградниками, а среди них можно найти следы очень древних поселений – от неолита до мусульманского периода и средневековой христианской Испании. Это регион медленного ритма, истории и винной культуры.

Особенно стоит обратить внимание на винодельни возле Аро в Rioja Alta, а также на более современные объекты в Rioja Alavesa. Как базу можно выбрать Логроньо – столицу региона, известную барами с pintxos, которые прекрасно сочетаются с местными красными винами. Летом здесь бывает очень жарко, поэтому это стоит учесть.

Полуостров Пелион, Греция

Если хочется греческого моря, но без давки на островах, полуостров Пелион может стать очень удачным вариантом. Это более спокойное побережье к северу от Афин, где можно отдохнуть от больших городов и толп.

Здесь есть несколько приятных курортных мест – Хорто, Милина, Платаниас, Хорефто, Агиос-Иоаннис и уютный Дамухари вблизи красивого пляжа Факистра. В то же время Пелион интересен не только морем. Горная часть полуострова имеет сильную природную и культурную атмосферу, а еще именно с этими местами связывают мифологических кентавров.

Старые мощеные тропы ведут между традиционными деревнями, где можно увидеть церковные фрески и попробовать местные блюда – spetsofai, fasoladha и ягненка в лимонном соусе. В горах температура ниже, чем на побережье, поэтому здесь приятнее гулять. Летом еще и работает узкоколейный поезд Пелиона, который курсирует между Ано-Лехонией и Милиесом.

Пик-дю-Миди, Франция

Пик-дю-Миди в центральных Французских Пиренеях – направление для тех, кто хочет совместить природу, горы и звездное небо. Именно здесь летом можно увидеть Персеиды – известный метеорный поток, который активен с середины июля до конца августа и достигает пика примерно 12 августа.

Пик-дю-Миди является территорией с темным небом, а это означает прекрасные условия для наблюдения за звездами и Млечным Путем. На высоте 2877 метров работает обсерватория, которую можно посетить днем или ночью.

Даже если не подниматься к самой обсерватории, регион все равно очень привлекателен. Зимой сюда едут лыжники, а летом здесь значительно спокойнее. Рядом проходит дальний маршрут GR10, так что место подойдет и тем, кто любит походы. Остановиться можно в кемпинге, горном приюте или тихом селе неподалеку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.