Где в Европе дешево покататься на лыжах: эксперт удивил страной

Горнолыжный отдых в Европе давно считают удовольствием не из дешевых. Стоимость поездки стремительно растет, когда к цене проживания добавляются аренда снаряжения, уроки с инструктором и питание. Для семей и новичков суммы легко достигают нескольких тысяч евро за неделю.

Видео дня

Однако новое исследование показывает, что доступный горнолыжный отдых в Европе все еще возможен. И лидером в этом рейтинге неожиданно оказалась страна, которую часто недооценивают. Детали сообщает Daily Mail.

Самые дешевые курорты для семей

Согласно исследованию Post Office Travel Money, проведенному совместно с Crystal Ski Holidays, итальянские курорты снова доминируют в рейтинге самых дешевых лыжных направлений Европы, как для взрослых, так и для семей с детьми. Исследование охватило 32 курорта и учитывало стоимость аренды снаряжения, обучения, питания и напитков.

Абсолютным лидером для семейного отдыха уже второй год подряд стал курорт Passo Tonale в итальянском регионе Трентино. Неделя отдыха здесь в среднем стоит около €2100. Для сравнения, самый дорогой курорт в исследовании, Saalbach в Австрии, обойдется почти вдвое дороже, примерно €4750 за неделю.

Несмотря на годовой рост цен на 14,4%, Passo Tonale сохранил первое место благодаря заманчивому предложению: бесплатный ски-пасс для детей до восьми лет, если они катаются вместе со взрослым, который оплатил подъемник. По словам руководительницы Post Office Travel Money Лоры Планкетт, это делает курорт "практически непревзойденным" для семей.

Вторую позицию среди семейных курортов заняло еще одно итальянское направление – Bardonecchia, где недельный отдых стоит около €2320.

Неожиданно высокие места заняли и скандинавские курорты, которые обычно считаются дорогими. Geilo и Beitostølen в Норвегии оказались на пятом и шестом местах с затратами примерно €2550 и €2680, а финский Pyhä – на седьмом месте с суммой около €2810. Хотя еда и напитки там дороже, конкурентные цены на скипасы и обучение делают эти направления более выгодными, чем ожидалось.

Самые дешевые курорты для взрослых

В категории для взрослых Bardonecchia возглавляет рейтинг третий год подряд. Неделя катания здесь обойдется примерно в €700, даже с учетом роста цен на 10,5% за год.

Второе место занял болгарский курорт Borovets – около €780, третье – норвежский Geilo с затратами на уровне €825. Болгарский Bansko опустился на четвертую позицию, но остается доступным – около €830 за неделю.

Болгария – бюджетный фаворит

Отдельно эксперты советуют обратить внимание именно на Болгарию, называя ее одним из лучших направлений для бюджетного лыжного отдыха. Курорт Bansko отличается стабильным снегом с января до середины марта, а самые выгодные предложения обычно появляются именно в январе.

Питание в Болгарии также относительно доступно, а наличие кухни в апартаментах позволяет еще больше уменьшить расходы. Дополнительным бонусом становятся велнес-зоны с сауной для восстановления после дня на склонах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда стоит поехать в январе, чтобы насладиться летним теплом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.