Островной рай: названо одно из самых дешевых направлений для путешествия в Испании

Когда вы думаете об отдыхе на островах в Испании, вам, вероятно, приходят на ум солнечная Майорка или тусовочная Ибица. Но из-за большой популярности эти безусловно замечательные локации бывают сильно переполненными, а цены здесь взлетают до небес.

Видео дня

Тогда как издание Travel off Path назвало испанский остров, которые предлагает все преимущества своих соседей, но при этом не так сильно бьет по бюджету. Спрятанный на Канарских островах, испанском архипелаге у побережья Западной Африки, Лансароте — это небольшой клочок суши длиной около 60 километров и шириной 26 километров, известный своими потрясающими вулканическими пейзажами, райскими пляжами и спокойными прибрежными городками.

Согласно недавнему исследованию Aquacard, британской компании, выпускающей кредитные карты, Лансароте в этом году занял пятое место в рейтинге самых доступных летних направлений в Европе. А в самой Испании он признан самым дешевым островом для посещения.

Подсчеты показывают, что недельный отдых вдвоем на Лансароте обойдется в среднем в 1175 долларов. Кроме того, стоимость недорого питания в день составляет около 12 долларов, а кружка пива – около 3 долларов.

Главный курорт Лансароте – оживленный Пуэрто-дель-Кармен. Он привлекает длинным песчаным пляжем, бурной ночной жизнью и множеством баров и ресторанов. В начале сентября здесь можно заселиться в апартаменты с выходом к общему бассейну за 100 долларов за ночь. Также туристам доступны отели разного уровня комфорта. Существуют опции с собственным аквапарком. В Плайя-Бланке, более спокойной и семейной альтернативе шумному Пуэрто-дель-Кармен, цены еще доступнее. А совсем бюджетным может быть отдых с размещением в столице острова – тихом и уютном Арресифе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших направлениях для отдыха в сентябре по всему миру.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.