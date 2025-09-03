Где все еще жарко в сентябре? Названы направления для отпуска

Идеальным месяцем для отпуска на самом деле является сентябрь. Пик летнего ажиотажа уже позади, а значит, цены ниже. К тому же в Европе спадает летняя жара и отдыхать становится весьма комфортно.

Видео дня

А на каких курортах все еще достаточно тепло, чтобы насладиться отдыхом в сентябре, разбиралось издание Which. Оно предложило интересные варианты в разных уголках мира и поинтересовалось температурой там именно в сентябре.

Ла-Рошель, Франция

Максимальная температура в сентябре: 22°C

Многие приезжают в Прованс на летние каникулы, но такие западные порты Франции, как Ла-Рошель, на берегу Бискайского залива, часто остаются без внимания. Между тем город, расположенный на полпути из Нанта в Бордо, изобилует архитектурными шедеврами XVII века, а также удобными для велосипедистов прибрежными тропами вдоль живописных известняковых скал и может похвастаться прекрасными пляжами.

Культурная программа в сентябре здесь тоже весьма насыщена: концерты в здании La Sirène, Международная выставка лодок, Фестиваль художественной литературы, Ярмарка декора (выставка интерьеров и дизайна), блошиные рынки и множество выставок в музеях и галереях города. Любители спорта могут заняться парусным спортом и греблей на байдарках в невероятно комфортных условиях. Вы также сможете хорошо поесть, купив устриц, багеты и козий сыр на продуктовом рынке или отправившись в один из многочисленных ресторанов в этом районе.

Бухарест, Румыния

Максимальная температура в сентябре: 25℃

Бухарест – еще один недорогой вариант для отдыха. В сентябре вас ждет не только 25-градусная жара и низкая влажность, но и сезон фестивалей в румынской столице. Удачно выбрав время, вы сможете посетить фестиваль "Балканик" (5–7 сентября), во время которого в парке "Уран" состоятся выступления исполнителей мировой музыки, а также новая ярмарка на улице Балканик с ремеслами, мастер-классами и джем-сейшнами. Даже Бухарестский экспериментальный кинофестиваль пройдет в городе именно в сентябре – с 22 по 28 число.

В Бухаресте стоит наслаждаться кофе – кофейная культура здесь динамично развивается. А еще посетить книжные магазины и осмотреть богато украшенные архитектурные памятники (здесь даже есть своя Триумфальная арка, повторяющая парижскую).

Сидмут, Девон, Великобритания

Максимальная температура в сентябре: 18℃

В Великобритании никогда не гарантирована теплая погода, но в Сидмуте, что в графстве Девон, есть неплохие шансы на теплые и сухие дни. От впечатляющих красных скал до зеленой сельской местности, от зданий эпохи Регентства до улиц, полных бутиков, здесь есть что предложить любому, кто хочет поймать последние капли сентябрьского солнца.

Валенсия, Испания

Максимальная температура в сентябре: 28℃

Третий по величине город Испании может похвастаться километрами песчаных пляжей, очаровательным старым центром, необычной архитектурой и отличной кухней. Валенсия предлагает также идеальное соотношение цены и качества. Ждите развлечения, как в Барселоне, но с меньшим количеством людей. Здесь есть все: от готической шелковой биржи XV века и продуктового рынка в стиле ар-нуво до футуристического Города искусств и наук.

Валенсия – родина паэльи. Наслаждайтесь ею в одном из многочисленных ресторанов, расположенных вдоль широких городских пляжей. Город также отмечает Всемирный день паэльи 20 сентября (совпадает со сбором урожая риса). Повара со всего мира съезжаются сюда соревноваться в ее приготовлении.

Алгарви, Португалия

Максимальная температура в сентябре: 28℃

Любители солнца в конце сезона могут порадоваться. Алгарви славится более чем 100 пляжами: от скалистого пляжа Прайя-да-Кордоама на диком западе до острова Баррета на востоке – безлюдной песчаной отмели в заповеднике Риа-Формоза.

Малоизвестный город Тавир стал лучшим местом в Алгарви в обзоре средиземноморских городов издания. Расположенный на реке Жилан, это действующий порт с привлекательным старым центром и островным пляжем, до которого можно добраться только на пароме. Посетители оценили Тавиру на пять звезд за спокойствие, дружелюбие и соотношение цены и качества.

Халкидики, Греция

Максимальная температура в сентябре: 25℃

Материковая часть Греции часто упускается туристами из виду, проигрывая островам. Но полуостров Халкидики – три изогнутые "пальца" – может похвастаться одними из лучших пляжей, гор и гастрономических впечатлений в Греции.

Первый палец, Кассандра, славится великолепными золотистыми песками и оживленными курортами. Второй палец, Ситония, более суровый, он славится уединенными бухтами, примыкающими к холмам, покрытым соснами. Третий палец, гора Афон, занят древней монашеской общиной. Эгейское море в это время года самое теплое. Второй по величине город Греции, Салоники, с византийскими стенами, римскими руинами и оживленными прибрежными барами, находится всего в часе езды отсюда.

Киото, Япония

Максимальная температура в сентябре: 26℃

Посещение Киото в межсезонье – не просто разумное решение, а практически неизбежно, если вы хотите избежать толпы туристов. Большинство людей стремятся посетить Киото во время цветения сакуры в апреле и мае, или позже – в октябре. Однако планируйте поездку на середину или конец сентября, когда жара и влажность спадают, и город будет практически в вашем безраздельном распоряжении — цены на авиабилеты и проживание в это время, как правило, ниже, чем в высокий сезон.

Кроме осмотра храмов, садов и традиционных чайных домов, вы также сможете насладиться восстановлением культурной жизни Киото. В сентябре вас ждут любование луной, цветочные праздники, шоу боевых искусств и даже традиционный парад парикмахеров в конце сентября.

Перт, Австралия

Максимальная температура в сентябре: 20℃

Самый отдаленный город Австралии обладает непринужденным очарованием. Сентябрь здесь знаменует начало весны, когда температура достигает самых приятных значений плюс восемь часов солнечного света в день. Что касается культуры, то в районе Нортбридж вы найдете независимые магазины и процветающую гастрономическую жизнь, не говоря уже о лучших музеях, театрах и галереях города.

Старейший винодельческий регион Западной Австралии, Свон-Вэлли, также находится всего в 30 минутах езды от города. Насладитесь бокалом великолепного шираза в тени эвкалипта на одном из его семейных виноградников. Сентябрь — идеальный месяц для прогулок по тропинкам диких цветов и наблюдения за редкими сортами, которые не цветут больше нигде на Земле. Остров Роттнест - еще одно место, которое обязательно нужно посетить, с его беззаботными белыми пляжами и неземными розовыми озерами. Он также славится своим очаровательным сумчатым обитателем - квоккой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны лучше всего подойдут для путешественников-пенсионеров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.