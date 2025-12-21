Одна из самых безопасных в мире: крошечная европейская страна, где почти нет туристов

Безопасность все чаще становится решающим фактором при планировании путешествий. Международные исследования ежегодно формируют рейтинги самых безопасных стран мира. В таких списках обычно фигурируют хорошо известные направления.

Видео дня

Однако одно небольшое европейское государство неожиданно заняло второе место в мире, оставаясь при этом почти вне туристических маршрутов. Детали рассказало издание Express.

Новое исследование компании International SOS, которая специализируется на оценке глобальных рисков, привлекло внимание к малозаметной, но чрезвычайно стабильной стране. В свежем рейтинге самых безопасных туристических направлений Люксембург занял второе место в мире, уступив лишь Исландии.

Несмотря на скромные размеры, Люксембург входит в число самых богатых стран Европы и отличается чрезвычайно низким уровнем преступности,стабильной политической системой и минимальными рисками для здоровья. Именно сочетание этих факторов обеспечило ему высокие позиции в мировом рейтинге безопасности.

На первый взгляд Люксембург может показаться слишком компактным для полноценного путешествия. Впрочем, страна способна удивить многообразием впечатлений и культурных локаций.

Одной из главных достопримечательностей считается замок Вианден – одна из самых впечатляющих фортификаций Европы. Посетители часто советуют выделить на эту локацию целый день, совместив осмотр замка с пешими прогулками вокруг, откуда открываются панорамные виды.

Еще одна знаковая локация – Chemin de la Corniche, исторический маршрут в старой части столицы. Его нередко называют "самым красивым балконом Европы" благодаря видам на долину и старые кварталы города. Это идеальное место для неторопливых прогулок и фотографий.

В зимний период столица Люксембурга приобретает особую атмосферу благодаря рождественским ярмаркам, которые являются частью фестиваля Winterlights.

Праздничные локации располагаются сразу в нескольких знаковых местах города – на Place d'Armes, Constitution Square и Place de Paris. Здесь сочетаются традиционная еда, ремесла, уличные выступления и разнообразные развлечения. Отдельное внимание привлекает большое колесо обозрения, с которого открывается вид на праздничный город.

Place d'Armes, в частности, считается одним из главных центров городской жизни – открытое пространство с магазинами, кафе, уличными артистами и постоянным движением, где легко почувствовать ритм столицы.

Одним из уникальных преимуществ Люксембурга является полностью бесплатный общественный транспорт на всей территории страны. Поезда, автобусы и трамваи доступны для всех без исключения. Это позволяет путешественникам легко передвигаться между городами и достопримечательностями, не тратя средств на проезд и не заботясь о логистике.

Самые безопасные страны мира по версии International SOS

Исландия Люксембург Норвегия Швейцария Дания

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в какие европейские города советуют поехать в 2026 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.