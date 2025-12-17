Их популярность будет расти: в какие европейские города советуют поехать в 2026 году

Европейский туризм постепенно меняет свои приоритеты. Западные столицы с высокими ценами, перегруженной инфраструктурой и проблемами безопасности все чаще теряют привлекательность для путешественников.

Видео дня

Зато внимание туристов смещается в сторону более доступных и менее перегруженных направлений. Аналитики фиксируют стремительный рост интереса к городам Центральной и Восточной Европы. Именно они, по прогнозам, станут главными туристическими магнитами 2026 года.

5. Бухарест, Румыния

Бухарест трудно назвать классическим европейским курортом: архитектура в стиле брутализма, серые жилые массивы и наследие социалистической эпохи формируют его неоднозначный образ. В то же время именно эта серость и аутентичность привлекают новую волну путешественников. В 2026 году количество поисковых запросов по Бухаресту выросло на 80%.

Город особенно ценят за активную ночную жизнь и выгодное соотношение цены и качества. Старый город, вдохновленный парижской архитектурой, имеет сдержанный шарм, а крытые галереи с ресторанами идеально подходят для неспешных прогулок. Бухарест входит в число самых дешевых городских направлений Европы: сытный обед обойдется примерно в $12–13, а ночь в бюджетном отеле – около $53.

4. Будапешт, Венгрия

Город сочетает статус культурной столицы с репутацией доступного направления для отдыха.

Архитектура вдоль Дуная, купальни с термальными водами, руины Еврейского квартала и насыщенная городская жизнь делают Будапешт универсальным вариантом для разных типов туристов. По данным Numbeo, обед в недорогом заведении вне туристического центра стоит около $11,82, а ночь в бюджетном номере – от $43.

3. Краков, Польша

Краков демонстрирует один из самых больших ростов интереса – 106% за год. Хотя это не самый большой город Польши, именно его считают культурным и историческим сердцем страны.

Средневековая застройка Старого города, одна из крупнейших рыночных площадей Европы, готический костел и Ренессансные Суконные ряды создают уникальную атмосферу. Отдельного внимания заслуживает Вавельский замок и кафедральный собор – место коронации польских королей. При этом Краков остается доступным: ужин в традиционном заведении Казимежа стоит около $11, а бюджетное жилье – от $36 за ночь.

София, Болгария

София стала настоящим открытием рейтинга с приростом поисковых запросов 136%. Город расположен на пересечении культурных и исторических влияний Востока и Запада, что отразилось и в архитектуре.

Здесь соседствуют римские руины, здания болгарского национального возрождения и советская монументальность. Кафедральный собор является одним из крупнейших православных храмов Балкан, а церковь Святой Софии достигает VI века. София также привлекает ценами: средний чек в ресторане – около $11–12, ужин на двоих – примерно $52, а отели бюджетного сегмента стартуют от $36. Дополнительным стимулом станет открытие прямых авиарейсов в город в 2026 году.

Прага, Чехия

Прага возглавила список с рекордным ростом интереса – 180%. Несмотря на статус одного из самых посещаемых городов Европы, она сохраняет уникальную атмосферу и относительную доступность.

Город поражает готическими башнями, Карловым мостом, Астрономическими часами и масштабным комплексом Пражского Града. В то же время Прага предлагает выгодные цены для туристов: обеденные меню стоят около $12, а бюджетное проживание – примерно $59 за ночь. Именно сочетание сказочной эстетики и умеренных расходов делает ее одним из главных направлений 2026 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких странах самые высокие зарплаты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.