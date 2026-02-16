Никаких протестов: 5 стран, где действительно ждут туристов

Пока популярные европейские направления, например Испания, Италия или Нидерланды, устало борются с толпами отдыхающих, в мире все еще остались страны, где туристам действительно рады. Если вы не хотите столкнуться с митингом разгневанных местных, как в Барселоне или на Канарах, обратите внимание именно на эти направления.

Видео дня

Как пишет Express со ссылкой на рейтинг Time Out, есть как минимум пять стран, которые готовы предложить своим гостям уникальный опыт без очередей и заоблачных цен. К тому же посещение этих стран полностью соответствуют главным трендам отдыха 2026 года на аутентичность, экологичность и спокойствие.

Молдова: винный рай без толп

Наименее посещаемая страна Европы начинает понемногу набирать обороты: в прошлом году сюда приехало 480 тысяч гостей. Молдова – это идеальный вариант для тех, кто ищет бюджетный, но качественный отдых. Здесь вас ждут огромные винные подвалы, такие как "Милештий Мич" (самый большой в мире!), скальный монастырь Старого Орхея и богатая история. В столице Кишиневе стоит посетить Исторический музей и прогуляться по парку Штефана чел Маре, наблюдая за жизнью города с кофе в руках.

Гамбия: путь "Нинки-Нанка"

Если раньше Гамбия ассоциировалась только с пакетными турами для отдыха на пляже, то сейчас страна делает ставку на свои общины. Кроме белоснежных песков западного побережья, путешественникам предлагают маршрут "Нинки-Нанка". Это путешествие на лодке и пешком вглубь страны вдоль реки Гамбия. Гости останавливаются у местных жителей или на речных судах, что позволяет полностью погрузиться в традиционный образ жизни гамбийцев.

Иордания: величие Петры в неожиданной тишине

Из-за конфликтов на Ближнем Востоке количество туристов в Иордании существенно уменьшилось. А это дает смельчакам редкую возможность увидеть древний город Петра без толп. Страна активно развивает пешеходный туризм, в частности часть 675-километрового Иорданского пути. Здесь можно погостить в бедуинских семьях посреди пустыни и насладиться невероятным звездным небом в спокойствии.

Парагвай: неизведанное сердце Южной Америки

Парагвай часто называют "младшим братом" Бразилии, но он гораздо менее туристический. Большую часть страны занимает регион Чако – смесь лесов и болот, где живут индейцы гуарани и пастухи гаучо. Это рай для любителей природы: здесь можно увидеть более 500 видов птиц, броненосцев и даже пуму. Столица Асунсьон привлекает колониальной архитектурой, ночными рынками уличной еды и безопасностью – в 2025 году страну признали одной из самых спокойных в Латинской Америке.

Таджикистан: приключения в горах Памира

Самая маленькая страна Центральной Азии – выбор для искателей приключений. Добраться в Душанбе не так сложно, как кажется (лететь можно через Дубай или Стамбул). А дальше вас ждут суровые условия и невероятные горные пейзажи. Это место для тех, кто грезит походами, историей Александра Македонского и советским прошлым в диких, почти нетронутых цивилизацией декорациях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Европе можно найти летнее тепло уже в марте.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.