Невероятно красиво и уютно. Открываем новые горизонты отдыха на Днепре и Днестре

Лето набрало обороты в Одессе, на Шацких озерах, в живописной Бакоте. Несмотря на тревоги, обстрелы и неуверенность в завтрашнем дне, украинцы предпочитают восстановиться, оздоровить себя и детей, отдыхать после борьбы и набраться сил на "завтрашний день". Если вы до сих пор не решили, где освежиться этим летом, в относительном спокойствии с живописными картинами перед глазами, дарим две новых локации, которые позволят сделать выдох и глубокий вдох, наполнив положительными впечатлениями и ощущением расслабления. Отдых на Днестре и Днепре станет отличной альтернативой морю и снизит градус тревоги, на время отпуска. Осталось только выбрать направление.

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Канев — Днепр

Тысячелетнему городу есть что рассказать и показать туристам. Сюда приезжают изучать творчество Кобзаря и наслаждаться видами Днепра. Сегодня Канев добавил к историческим турам возможность отдыха на реке. Туристические базы и зоны релакса заполняют берега, а вы получаете возможность рассмотреть лучшие варианты жилья в Каневе для летнего отпуска.

Мини–отель "Лодочка"

Пейзажное место для отдыха в Каневе. В аренду номера будет включено катание на сапах, велосипедах и лодках. Номер состоит из двух комнат, террасы, чана и барбекю зоны, с выходом к воде и запасом дров. Фито–чан, рыбалка, мини-бассейн и вкусности на каждой кухне добавляются к впечатлениям. Вы можете гулять песчаным пляжем и встречать красивые закаты и рассветы. Подойдет, как семьям и большим компаниям, так и парам для романтического побега. Стоимость от 5 000 грн за сутки.

Отель "Княжеская гора"

Удобная остановка для осмотра всех достопримечательностей в Каневе. Это классический, современный отель посреди просторной зеленой территории, с панорамой Днепра. До воды и частного пляжа 2 минуты, а в отеле можно вкусно поесть и развлечься на детской площадке.

Номера оснащены холодильниками, кондиционерами, кофеварками, телевизором и настольными играми для уютных вечеров семьей или парой.

Kaniv Fish Club

Деревянные коттеджи с современными интерьерами и кондиционерами расположились у самого берега Днепра. Отдых в рыбацком клубе наполнен приключениями на воде и суше. Катание на моторной или обычной лодке, рыбалка, купание и загар на шезлонгах, ужин на мангале и возможность целый день провести на белом песочке, посреди хвойного леса. Двухместные номера от 2 000 грн в сутки.

Кроме коттеджей есть места для кемпинга и место для пляжного волейбола. Для любителей "поддать пару" в наличии эко–баня. Стоимость коттеджей составляет от 2 500 грн, а возможность остановиться в глемпинге от 2 000 грн.

Великая Слободка — Днестр

Там, где река Мукша впадает в Днестр зародился городок Великая Слободка, который сегодня является одним из самых красивых курортов на Днестре. Среди исторических и архитектурных сокровищ Слободки:

Успенская церковь

Усадьба Лесьневичей

Старые каменные склады

Скалы "говды"

Древнерусское городище ХІІ-ХІІІ веков.

Городские и частные пляжи, развитая туристическая инфраструктура от магазинов до кафе позволяет поймать атмосферу настоящего летнего отдыха у воды, а современные туристические базы добавляют роскоши, комфорта и впечатлений.

Днестровская Ривьера

Популярное место для комфортного и уютного отдыха на Днестре. Здесь можно кататься на парусниках, катамаранах, съезжать с огромных надувных горок и устраивать тихую рыбалку. Из дополнительных развлечений: финская сауна, турецкая баня, бильярд и зоны для проведения празднований различного формата.

Номера отеля простые и комфортные, а вот виды и инфраструктура рядом хорошая и курортная. Возьмите номер с видом на живописную реку, чтобы получать терапевтический эффект 24/7. Цена отдыха от 400 грн с человека.

Вилла "Две реки"

Комфортабельный отель с хорошо обустроенной территорией, частным пляжем и развлечениями в воде и на берегу. Работает ресторан с террасой под открытым небом, а на песчаном пляже беседки для барбекю. Пляжная полоса обустроена шезлонгами и зонтами, есть пирс с прокатом лодок и катера для организованных экскурсий на воде. Вы можете спланировать, как романтические выходные у воды, так и празднование важных дат компаниями друзей. Стоимость номеров можно уточнить по телефону, указанному на официальном сайте.

Курортный поселок на Днестре Великая Слободка имеет много частных предложений для остановки. Вода возле пляжей регулярно проверяется на чистоту и пригодность к купанию. Отпуск всегда уместен и "ко времени", на этом настаивают психологи и советуют врачи.

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