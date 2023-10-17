Нетуристическая Польша: места, которые можно посетить за уикенд

Польша прекрасна в любое время года. Эта страна имеет давнюю историю, так что здесь вы найдете и старинные дворцы, и средневековые замки, и современные небоскребы. Для многих туристов эта страна ассоциируется только с самыми популярными городами, такими как Краков, Люблин или Варшава. Однако за их пределами можно найти не менее интересные населенные пункты.

Гнезно

Трудно писать о жемчужинах Польши и не упомянуть ее первую столицу. Об основании Гнезно и всей страны ходят легенды. Одна из них рассказывает, что когда-то трое братьев путешествовали по этим землям в поисках территории, где бы они могли осесть. Звали их Лех, Чех и Рус. Долго они блуждали по густым лесам, пока не увидели широкое поле с холмами и озерами. На одной из вершин стоял дуб, на котором орел свил гнездо. И тогда Лех решил, что здесь будет его княжество, а птица станет его символом. Другие же братья пошли в разные стороны.

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Самым известным памятником города считается кафедральный собор Девы Марии, в котором расположены "Гнезненские двери" – незаурядное произведение искусства. Кстати, именно здесь раньше происходила коронация польских монархов.

Советуем осмотреть это культовое сооружение не только извне, но и изнутри. Вам может показаться, что костел похож на Нотр-Дам в Париже, и не удивительно, ведь у них много общих черт. В самом центре постройки вы увидите изысканную гробницу, в которой хранятся мощи святого Адальберга.

Это далеко не единственный памятник первой столицы. Здесь действительно есть на что посмотреть. Наибольшей популярностью среди туристов пользуется район под названием Старый город. Обязательно пройдитесь по узким улочкам и полюбуйтесь архитектурой разных эпох.

Истебна

Если вы любите спокойный отдых среди гор и очаровательных пейзажей, то обязательно посетите это село. Истебна расположена в Брескидах недалеко от границы со Словакией и Чехией. Добраться сюда не так-то легко. Вам придется сменить несколько видов транспорта, однако оно того стоит.

Несмотря на небольшие размеры, населенный пункт попал в Книгу рекордов Гиннеса. Дело в том, что в местном культурно-бытовом доме хранится самая большая в мире кружевная салфетка. Она имеет диаметр 5 метров и состоит из 8 тысяч деталей.

Однако это не самое интересное в селе. Посреди Истебны расположена старая церковь Добрый Пастерз. Ее строительство началось в XVIII веке. Снаружи она выглядит довольно обычно, но внутри вас ожидает яркий интерьер, наполненный различными красками и мелкими деталями. Это очень контрастирует со спокойной природой, окружающей сооружение.

Но большинство туристов приезжают в Истебну не для того, чтобы оценить гигантскую салфетку или дизайн церкви. Их интересует разнообразие горных маршрутов, которое предлагают Бескиды. Здесь есть тропы, которые подойдут начинающим и настоящим профессионалам. Так что никто не останется без своей порции ярких впечатлений.

Горлицы

Мало кто знает, что этот маленький городок в разное время находился в центре важных исторических событий. В этих краях произошло немало сражений, одно из которых стало переломным во время Первой мировой войны. Более подробно об этом можно узнать в местном музее, где вы найдете много интересной информации о населенном пункте.

Сейчас город пользуется популярностью среди поляков, но, к сожалению, о нем практически не знают туристы. Приехав сюда, вы будете приятно удивлены местной атмосферой, уютными ресторанчиками и подлинными локациями.

Самой интересной тамошней локацией однозначно является дворец семьи Длугошей. Его построили еще в XIV веке. Сейчас это не только популярная аттракция, но и роскошная гостиница, вокруг которой раскинулся немалый парк. Здесь вы сможете спокойно и размеренно ходить по тихим дорожкам, наслаждаться природой и архитектурной красотой сооружения.

Солец Здруй

Когда мы говорим о путешествии Польшей, то, прежде всего, представляем средневековые дворцы, невероятную архитектуру и многокилометровые парковые зоны. Тем не менее, славится страна и SPA-курортами, которые могут предложить популярные в мире оздоровительные процедуры за умеренные средства.

К примеру, в городе Солец Здруй, расположенном всего в нескольких часах езды от Кракова, вы найдете одни из лучших в Европе термальные бассейны.

Здесь вы сможете насладиться не только купанием в теплой, а иногда даже горячей воде, но и посетить массаж, обертывания и другие процедуры, которые помогут хорошо отдохнуть, улучшить самочувствие, избавиться от болей в спине и шее.

Замостье

Этот городок отличается от всего, что вы видели в Польше. Его история уходит во времена Возрождения, поэтому Замостье выглядит роскошно и изысканно. Кстати, ренессансный центр города внесен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Здесь вы найдете все: невероятную архитектуру, узкие улочки, уютные ресторанчики с национальной кухней. Однако город имеет еще одну интересную особенность. Здесь находится один из старейших в Польше зоопарков, который следует посетить. Только представьте, что его открыли в 1918 году на базе заказника, действовавшего с 1593 года.

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