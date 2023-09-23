Что посмотреть в Польше осенью: три самых красивых города

Польша – невероятно интересная страна, у которой есть чем удивить туристов. Здесь вы найдете города с давней историей, современные населенные пункты, разнообразные музеи и другие культурные достопримечательности, которые заставят вас влюбиться в эту страну. Что посмотреть здесь осенью?

Вроцлав

Вроцлав – прекрасный город, известный своей богатой историей, волшебной архитектурой и многочисленными достопримечательностями. Обойти их за один день – задача со звездочкой, поэтому лучше выделите на прогулки по населенному пункту чуть больше времени.

Прежде всего вы должны увидеть Рыночную площадь. Это самый большой средневековый рынок в Европе. Вокруг него расположены красивые барочные здания, где можно найти кафе, рестораны и магазины.

Видео дня

Не забудьте посетить Вроцлавский университет – одно из старейших образовательных учреждений в Польше, основанное в 1702 году. Тамошняя архитектура поразит вас своим величием и красотой.

Не менее интересной станет экскурсия по коридорам Лесницкого замка. Это важное для города фортификационное сооружение, которое просто обожают туристы.

Необычной особенностью города является то, что на его территории расположено множество небольших островов. В частности, обязательно посетите Тумский, где вы сможете хорошо провести время и насладиться невероятными видами.

Кроме того, Вроцлав славится своими музеями. Вообще, в Польше уже давно осовременили подобные заведения, сделали их интерактивными и более интересными. В этом же городе следует посетить Исторический и Археологический музеи, музей Современного искусства и более необычный музей Игр и компьютеров прошлой эпохи.

Если вы любите долгие прогулки на свежем воздухе, то зайдите в местный зоопарк, который имеет площадь более 30 гектаров. Здесь вы сможете увидеть разнообразных животных, посетить уютные кафе, посидеть на скамейках и насладиться спокойствием.

Кроме того, советуем пройтись по городу, чтобы оценить красоту польской архитектуры, сфотографироваться у фонтанов, подняться по лестнице древней ратуши и съесть вкусный десерт в одном из ресторанов Вроцлава.

Люблин

Это отличный город, расположенный на востоке Польши. Он имеет богатую историю и многочисленные достопримечательности, чем и привлекает туристов со всего мира.

Трудно даже выбрать интереснейшие локации Люблина, ведь их количество – бесчисленное. Наверное, стоит начать свое знакомство с населенным пунктом из исторического района, который носит название Старый город. Пройдитесь по тамошним улочкам, узким переулкам, загляните в рестораны и кафе, где вы сможете насладиться местной кухней. Также вы увидите здесь много красивых зданий и памятников.

Если вам нужно найти интересный сувенир, обязательно зайдите на центральный рынок. Это, кстати, еще и важная для города локация, где проходят разнообразные ярмарки и культурные мероприятия.

Не менее увлекательно выглядит Часовня Трех Святых. Она считается одной из самых выдающихся архитектурных достопримечательностей не только Польши, но и всей Европы. Внутри вы увидите невероятные фрески и изысканную отделку.

Как и во многих других старинных городах, здесь вы найдете фортификационное сооружение. Речь идет о Люблинском замке, построенном в XII веке. Он расположен на холме, поэтому с местных смотровых площадок открывается волшебный пейзаж. Конечно, здесь есть и музей, в котором хранятся интересные исторические экспонаты.

Рядом с замком раскинулся отличный парк с длинными тихими аллеями. Здесь вы сможете отдохнуть от толп туристов и насладиться красотой природы.

Познань

Это один из старейших городов Польши, имеющий множество невероятных исторических и культурных достопримечательностей. Поэтому, собираясь посетить Познань, обязательно составьте себе перечень must see.

Советуем к нему внести давнюю Рыночную площадь. Она окружена разнообразными зданиями, так что здесь можно провести несколько часов, ближе знакомясь с историей города.

Большой популярностью среди туристов пользуется Базилика святых Петра и Павла. Это готическое религиозное сооружение поражает своим архитектурным величием и богатой историей. Внутри расположен действующий орган. Особого внимания достойны витражи.

Не упустите вниманием Императорский замок. Это сооружение было построено по приказу последнего немецкого императора Вильгельма II. Он лично руководил всем процессом и утверждал каждую деталь. Только представьте, в этом здании находится 585 комнат, каждая из которых имеет свой неповторимый стиль. Сейчас здесь работают различные культурные учреждения. В частности, здесь есть резиденции театров, концертные залы и, конечно же, музейные помещения.

Несомненно, Познань имеет множество достопримечательностей. Однако славится город не только этим. Здесь вы можете найти много зеленых зон, которые делают населенный пункт еще более комфортным как для местных жителей, так и для туристов.

Рекомендуем выделить несколько часов времени на прогулку по Ботаническому саду. Этот парк расположен рядом с Национальным университетом и представляет собой естественный оазис среди городской суеты, где вы можете увидеть разнообразные растения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где отдохнуть в Европе в начале осени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!