Курортные комплексы с бассейнами в Конча-Заспе. Терапевтические выходные под Киевом

Заповедная территория Конча–Заспа больше напоминает курортный город, где каждый поворот дороги ведет к комплексу отдыха на берегу Днепра. Район охватывает поселки: Вита–Литовская, Плюты, Козин, хутор Мриги, а также дачную полосу вдоль воды. Курорты Конча–Заспа предлагают высокий уровень летнего отдыха с купанием, загаром и спа-процедурами. Комплексы укомплектованы максимально, чтобы у вас не было необходимости покидать территорию курорта. Что ждет вас в Конча–Заспе и сколько могут стоить выходные под Киевом у бассейна, рассказываем дальше.

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Лучшие курорты Конча–Заспа с бассейнами

Трудно вообразить лето без воды и купания. В связи со сложной ситуацией на побережье Черного моря большинство пляжных зон официально закрыты для купания. Озера Закарпатья переполнены уже третий год, поэтому часть туристов выбирает комплексы с бассейнами для летнего отдыха. Жители столицы и гости города имеют прекрасную возможность насладиться курортами в Конча–Заспе уже в эти выходные.

KONCHA ZASPA PARK & RESORT

Курорт располагает большой зеленой территорией и множеством развлечений для детей, и взрослых. Бронируя номер, вы получаете доступ к закрытому спа: бассейн, джакузи, сауна. Бассейн под открытым небом также в свободном пользовании гостей. Вы можете заказать удобный пакет трехразового питания в зависимости от потребностей. Гости отеля получают скидки на определенные процедуры, такие как массаж и бьюти–услуги. Посещайте занятия по йоге, наслаждайтесь вечерним просмотром фильмов в кинотеатре и развлекайтесь на организованных вечеринках.

Детская комната с аниматорами, шоу программы под открытым небом и мастер-классы сделают детский отдых активным и интересным. В KONCHA ZASPA PARK&RESORT вы получаете полноценную альтернативу морскому отдыху.

Номера отеля комфортабельны, просторны и подстроены под разные нужды. Двухместные номера стандарт стоят от 5 000 грн (в выходные), апартаменты для большой семьи можно забронировать за 8 900 грн.

Загородный комплекс Платиум

Комплекс имеет несколько вариантов отдыха у воды: песчаный пляж на берегу Днепра с шезлонгами и зонтиками, 18-метровый бассейн под открытым небом и крытый водный комплекс с горками, джакузи, сауной и хамамом. На территории работает спортивный центр с разнообразными занятиями от тренажеров до йоги. В пляжной зоне можно снять байдарки и лодки, а в бассейнах пользоваться плавучими лежаками.

Площадка для большого тенниса, детская площадка, стол для маленького тенниса и бильярдные столы дополняют активный отдых. Среди вкусных локаций на территории комплекса находится лобби–бар, гриль–бар, ресторан.

В комплексе есть несколько вариантов размещения от гостиничных номеров до отдельных коттеджей. Коттеджи оснащены небольшими территориями для отдыха на свежем воздухе. В бронирование номера входит размещение и завтраки. Стоимость номеров от 3100 грн за двухместный номер "стандарт". Люкс с двуспальной кроватью и балконом от 5 300 грн.

Загородный SPA–ОТЕЛЬ "Сезоны СПА"

Курортный комплекс предлагает своим гостям пакет отдыха "размещение+завтрак+спа". Это позволяет получить удовольствие и терапевтический восстановительный отдых за уик–энд.

Бассейн под открытым небом оборудован комфортабельными шезлонгами, зонтиками и беседками для уютного отдыха. Вокруг бассейна зеленая территория с мягкими креслами и гамаками для релаксации и отдыха среди чистой природы. Большая терраса бассейна предлагает гостям авторские коктейли, блюда украинской и европейской кухни и кальяны.

Дети могут развлекаться на территории игровой площадки, в бассейне и посещать мини–контактный зоопарк. Анимационные программы, мастер-классы и шоу-программы наполняют детский отдых впечатлениями и позволяют взрослым отдохнуть.

В числе активностей: пейнтбол, велосипедные прогулки, бильярд, большой теннис, настольный теннис, скандинавская ходьба и йога. Цена за двухместный номер стартует от 4000 грн, номер "стандарт+спа" от 8000 грн в сутки.

Курортные комплексы с бассейном под Киевом помогут восстановиться и наполниться в течение короткого промежутка времени. Ранее мы писали о: Топ-5 мистических и опасных мест Киева и самых бюджетных санаториях Украины для лечения нервной системы.