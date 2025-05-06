Любопытны выходные в Умани. Что добавить к дендропарку "Софиевка"

Кто–то едет в Умань целенаправленно, другие ищут привлекательную и интересную остановку для отдыха, третьи направляются в известный Дендропарк "Софиевка", который украшает сувенирные открытки Украины. Во всех случаях, город не оставляет равнодушным никого, привлекая взгляды к архитектуре, к уютным кафе и терапевтическим природным пейзажам. Весенние выходные лучшая пора, чтобы осмотреть не только парк, но и добавить интересные впечатления, которые могут углубить знания по истории, познакомить с культурой и спустить в таинственные подземелья.

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Уманский краеведческий музей

Когда увлечение превращается в дело жизни, рождается нечто вечное и ценное. Так произошло с творческим кружком ценителей старины Данилы Щербаковского. Помимо своей индивидуальной интересной истории, где были разорения и погромы, музей, сегодня, может познакомить с более чем 50 000 экспонатов. Музей разбит на залы, каждый из которых имеет свою тематику и исторический период. В мае в музее можно посмотреть коллекцию графики "Шевченковщина", которая знакомит с 28 работами украинских художников середины XX века.

Заповедник "Трипольская культура"

Трипольская культура завораживает своей глубиной и размахом. На территории заповедника расположены 11 древних поселений, времен неолита, которые демонстрируют уровень развитости и бытовые традиции древних поселенцев. Если посетить поселок Легедзино возле Умани, можно воочию увидеть удивительные орнаменты и росписи, которые использовали трипольцы и, которые чудом уцелели до нашего времени.

Музей зеркальных иллюзий

Современный музей зеркальных иллюзий будет интересен и детям и взрослым. В музее создана атмосфера других измерений, космических просторов и сказочных лабиринтов. Такие тематические залы, как "Матрица", "Вселенная", "Тоннель деформаций", "Подушковое поле", "Цветочная аллея", вызывают бурю эмоций удивления, восхищения, радости и любопытства. Вам будет интересно узнать, что все установки "Mirror Fantasy" были сделаны вручную, для идеалистичности и совершенства.

Ресторан-музей "Украинское село"

Локация возле Умани, известная своими вкусными украинскими блюдами и артефактами национального значения. Ресторан спроектирован в виде украинского села, где каждый предмет или элемент двора создан для атмосферности и ознакомления с украинской культурой.

Гостиничный комплекс "Фортеця"

Если вы любите останавливаться в уникальных отелях, в Умани такой есть. В самом центре города расположен гостиничный комплекс "Фортеця", который создан в здании бывшей водяной мельницы. Здание является памятником архитектуры, вам будет на что посмотреть и, что услышать. Отель стоит на побережье реки Уманка, что добавит красивые виды из окна номера.

Маленький Израиль, могила раби Нахмана

Если вы еще не знаете, почему в сентябре Умань переполняется еврейскими паломниками, исповедующими хасидизм, то это из–за данной священной локации. Здесь захоронены их учителя и наставника, благословение которого, евреи-хасиды каждый год вырисовывают на могиле.

Таинственные подземелья Василианского монастыря

Спуститься в подземелье, которым свыше 250 лет интересно и жутко одновременно. На территории монастыря проводятся экскурсии, рассказывающие об исторических событиях с 1766 года и поныне. Это интересный экскурс, как в историю, так и в культуру монахов. Вы увидите трапезные, кельи, прогуляетесь по коридорам и спуститесь в таинственные ходы под городом.

Дендропарк "Софиевка"

Софиевка весной и в начале лета изобилует зеленью, разнотравьем и цветными коврами цветов. Парк переносит в мир мифологических персонажей, ведет зелеными лабиринтами, развлекает сказочными тоннелями и создает терапевтическую природную атмосферу покоя и уюта. Софиевка разделена на две части "Старая" и "Новая", где каждый может прогуляться по настроению. Старая часть больше подходит для прогулок наедине, чтения книги и погружения в собственный мечтательный мир. Новая Софиевка предлагает развлечения для детей и взрослых, которые заставят вас пробыть на территории не менее полудня.

Если вы искали лучшее место для выходных недалеко от Киева, попробуйте прогуляться по городу Умань.

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