Не только легендарный ликёр: что известно о самом необычном острове Карибского бассейна – Кюрасао

Кюрасао привлекает туристов не только пляжами и тёплым морем. Остров в Карибском море известен своей колониальной архитектурой, подводным миром и культурным наследием, а в последнее время о нем заговорили еще и из-за исторического достижения местной футбольной сборной.

Видео дня

Об особенностях Кюрасао рассказал путешественник и автор проекта Reizen & Reistips Денни ван дер Мейден, проживший на острове шесть месяцев. Он отметил, что за это время смог хорошо познакомиться с местными районами, пляжами и местами для дайвинга.

"То, что начиналось как стажировка, переросло в период, в течение которого я действительно хорошо познакомился с островом", – написал автор.

Страна в королевстве

Кюрасао не является независимым государством. С 10 октября 2010 года он имеет статус автономной страны в составе Королевства Нидерландов.

Остров расположен в южной части Карибского моря примерно в 65 километрах от побережья Венесуэлы. Его площадь составляет 444 квадратных километра, а население превышает 150 тысяч человек. Официальными языками являются папьяменто, нидерландский и английский.

Несмотря на небольшие размеры, Кюрасао давно вышел за рамки репутации обычного курортного острова. Здесь сочетаются карибская природа, европейская архитектура и сложная история, формировавшаяся на протяжении веков.

Страницы истории

Первые поселения на острове возникли примерно за 2500 лет до нашей эры. Здесь жили представители народов арауаков и карибов.

В 1499 году остров посетил испанский мореплаватель Алонсо де Охеда, после чего территория оказалась под властью Испании. Однако уже в 1634 году контроль над ней установили голландцы.

Впоследствии Кюрасао стал одним из важных центров атлантической торговли. В истории острова особое место занимает восстание рабов 1795 года под предводительством Тула. Сегодня его считают одним из национальных героев страны.

Красочный город

Главной туристической достопримечательностью Кюрасао считается столица – Виллемстад. Город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и состоит из двух исторических районов – Пунди и Отрабанди.

Их соединяет знаменитый понтонный мост королевы Эммы, открытый еще в 1888 году. Именно он стал одной из самых известных архитектурных достопримечательностей острова.

Вдоль набережной Хандельскаде расположены сотни ярких колониальных зданий XVII–XVIII веков. Разноцветные фасады давно стали визитной карточкой Кюрасао и одним из самых фотографируемых мест в Карибском регионе. Здесь также находится самая старая синагога Американского континента – Миква Исраэль-Эмануэль, основанная в 1732 году.

Под водой

Не меньше впечатлений туристы получают и за пределами городов. Вдоль южного побережья острова простирается подводный парк с коралловыми стенами, затонувшими судами и разнообразной морской фауной.

По данным туристических ресурсов, на Кюрасао насчитывается более 70 мест для дайвинга и сноркелинга. Здесь можно увидеть более 30 видов твердых кораллов, а прозрачная вода позволяет исследовать подводный мир практически круглый год.

Отдельной частью местной истории стал ликер Curaçao. Его появление связано с попытками испанских колонистов выращивать на острове апельсины. Из-за засушливого климата плоды получились мелкими и горькими, но их кожуру впоследствии начали использовать для производства напитка, который стал известен во всем мире.

Интересно, что в последнее время название Кюрасао все чаще звучит и в спортивных новостях. В 2026 году футбольная сборная острова впервые в своей истории завоевала путёвку на чемпионат мира. Таким образом, Кюрасао стал самой малонаселённой страной, которая когда-либо выходила в финальную часть футбольного мундиаля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Винисиус Коста посетил более 20 греческих островов и определил своего нового фаворита – это менее известный остров Калимнос в Додеканесском архипелаге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.