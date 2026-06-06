Путешественник посетил 20 греческих островов и назвал самый лучший

Греция уже много лет остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха, а ее острова привлекают миллионы туристов со всего мира. Однако даже среди десятков известных курортов опытные путешественники продолжают находить малоизвестные жемчужины.

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Винисиус Коста – один из туристов, который за почти десятилетие посетил более 20 греческих островов. Он определил своего нового фаворита – это менее известный остров Калимнос в Додеканесском архипелаге. По словам путешественника, именно здесь удалось найти идеальное сочетание природы, традиционной атмосферы и комфортного отдыха без туристического ажиотажа.

Калимнос – остров для тех, кто ищет настоящую Грецию

Калимнос расположен недалеко от острова Кос и известен своей историей морских промыслов, в частности добычи морских губок. Несмотря на компактные размеры, остров предлагает множество возможностей для отдыха – от пляжного релакса до активных путешествий по горным маршрутам.

По мнению туриста, главным преимуществом Калимноса является его аутентичность. Здесь нет чрезмерного количества туристов, а местные деревни сохранили традиционный греческий колорит. Вдоль побережья расположены уютные таверны, где подают свежую рыбу и морепродукты, а узкие улочки старинных поселений позволяют ощутить настоящую атмосферу острова.

Потия – сердце острова

Первым местом, которое встречает гостей по прибытии на пароме, является столица острова – Потия. Это оживленный портовый город с разноцветными домами, уютными кафе и набережной, где ежедневно бурлит жизнь.

В отличие от многих популярных туристических центров Греции, Потия сохранила свою естественность и непринужденность. Здесь можно неспешно прогуливаться по порту, наблюдать за рыбацкими лодками и наслаждаться традиционной местной кухней.

Скалы, маршруты и активный отдых

Калимнос давно получил международную известность среди любителей скалолазания. Высокие известняковые скалы создают идеальные условия для спортсменов и ежегодно привлекают тысячи поклонников этого вида спорта.

Впрочем, даже те, кто не занимается скалолазанием, найдут здесь много интересного. Остров предлагает многочисленные смотровые площадки, живописные дороги и природные ландшафты, которые открывают захватывающие виды на Эгейское море.

Самые красивые деревни и пляжи

Одними из самых популярных курортных мест острова считаются Масури и Миртиес. Масури славится своими кристально чистыми водами, пляжами и атмосферными кафе у моря. Именно здесь туристы могут насладиться спокойным отдыхом и красивыми пейзажами.

Соседний поселок Миртиес привлекает меньшим количеством отдыхающих и прекрасными закатами. Отсюда открывается вид на остров Телендос, который считается одним из самых живописных уголков региона.

Безопасное направление для летнего отпуска

Еще одним преимуществом Калимноса путешественник называет высокий уровень безопасности. Греческие острова традиционно считаются одними из самых безопасных туристических направлений в Средиземноморье благодаря низкому уровню преступности и спокойной атмосфере.

Это делает Калимнос привлекательным выбором как для семейного отдыха, так и для самостоятельных путешествий. Туристы могут беззаботно исследовать остров, наслаждаясь природой и местной культурой.

Цены на отдых в Калимносе

В отличие от многих популярных курортов Греции, Калимнос остается довольно доступным. Бюджетное проживание в Потии или Миртиесе обычно стоит от 40 до 70 долларов за ночь (1800-3200 грн), что значительно дешевле по сравнению с Санторини или Миконосом.

Обед или ужин в традиционной таверне обойдется примерно в 30 долларов (1350 грн) на человека, включая основное блюдо и напитки.

Добраться до острова удобнее всего через соседний Кос, откуда регулярно курсируют паромы. Именно сочетание живописной природы, аутентичной атмосферы, доступных цен и отсутствия толп туристов сделало Калимнос новым фаворитом опытного путешественника среди всех греческих островов.

OBOZ.UA писал ранее, где отдохнуть в Европе и избежать толпы туристов.

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