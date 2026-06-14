Сборная Кюрасао по футболу впервые в истории отличилась на чемпионатах мира. Автором исторического мяча стал защитник швейцарского "Цюриха" Ливано Комененсия, который поразил ворота Германии в матче группового этапа ЧМ-2026.

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22-летний уроженец Бреда (Нидерланды) забил 14 июня на стадионе "Эн-ар-джи Стэдиум" в Хьюстоне, где команда Дика Адвоката проводила свой дебютный поединок на мундиалях. Уже на 6-й минуте немцы вышли вперед благодаря голу Феликса Нмечи, однако на 21-й минуте Комененсия воспользовался ошибками обороны соперника и точным ударом из штрафной восстановил равновесие в счете: 1:1.

Этот мяч стал первым для Кюрасао за всю историю выступлений на чемпионатах мира. Сам выход карибской сборной в финальную часть турнира уже считается историческим достижением.

Кюрасао является автономным государством в составе Королевства Нидерландов и расположено в южной части Карибского моря недалеко от побережья Венесуэлы. По данным местного статистического бюро, население острова на начало 2026 года составляло 158 006 человек.

Благодаря выходу на ЧМ-2026 Кюрасао стал самой малонаселенной страной в истории мировых первенств, сумевшей пробиться в финальную стадию турнира. Гол Комененсии против Германии вошел в историю как первое результативное действие команды на чемпионатах мира.

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