Не только для фанатов футбола: город в Ирландии посоветовали всем туристам

Белфаст советуют не только фанатам футбола, но и всем туристам, которые ищут интересный, обновленный и относительно доступный город с необычными локациями. Здесь цены сравнительно ниже, чем в Дублине или Лондоне.

Еще несколько десятилетий назад Белфаст имел репутацию сложного и напряженного города, связанного с конфликтами и политическими потрясениями. Сегодня его все чаще называют одним из самых интересных городских направлений в Великобритании. Детали рассказало издание Travel off Path.

История Белфаста долго работала против него. В период от 1960-х до 1990-х город ассоциировался с конфликтами, беспорядками. Именно поэтому он долгое время не воспринимался как очевидное туристическое направление. Но после Белфастского, или Пасхального, соглашения город постепенно изменился и получил шанс на новую репутацию.

Сегодня Белфаст описывают как пространство, где хорошо чувствуется и прошлое, и современность. Здесь уже нет того образа хаоса и постоянного напряжения, который долго определял его внешнее восприятие.

Отдельная причина интереса к Белфасту – его нетипичные туристические места. Самый известный пример – Titanic Belfast, музей, посвященный истории лайнера от белфастской верфи до его трагического рейса. Это одна из тех локаций, которые выходят далеко за пределы стандартного городского набора "центр – площадь – собор" и делают Белфаст узнаваемым даже для тех, кто ранее не рассматривал его как туристическое направление.

Важный аргумент в пользу Белфаста – цены. В отличие от Республики Ирландия, здесь пользуются британским фунтом, а не евро, но расходы все равно часто оказываются заметно ниже, чем в Дублине или Лондоне.

Для сравнения, в Дублине средняя стоимость отеля за ночь составляет примерно 200–350 долларов, ужин на двоих – 80–130 долларов, кофе – 4–6 долларов. В Лондоне цены еще выше: отели обойдутся примерно в 250–400 долларов за ночь, ужин на двоих – в 90–150 долларов, а короткая поездка такси – в 15–25 долларов.

В Белфасте расходы в целом ниже. Ужин на двоих здесь оценивается примерно в 81–134 доллара, пиво стоит 7–10 долларов, кофе – 4–7 долларов. При этом проживание может быть значительно доступнее. А короткие поездки общественным транспортом автобусом или поездом стоят менее 4 долларов.

Еще одно преимущество Белфаста – его городские районы, где сочетаются классические пабы, рестораны и локальная атмосфера. Особенно часто упоминают Cathedral District, который считают одним из главных мест для вечерней жизни, пабной культуры и гастрономических открытий. Именно здесь лучше всего чувствуется тот Белфаст, который уже вышел за пределы старого образа "футбольного города".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда стоит поехать для гастротуризма.

