Куда поехать, если любите вкусно поесть: назван самый роскошный город в Европе

Лучшим европейским городом для гастрономических путешествий назвали Флоренцию. Именно она возглавила рейтинг направлений для тех, кто любит вкусно поесть и хочет совместить отдых с кулинарными впечатлениями.

Видео дня

Популярность так называемого food tourism, или гастротуризма, в Европе продолжает расти. В новом исследовании Titan Travel проанализировали доступность кулинарных мастер-классов, их стоимость, оценки и глобальный интерес пользователей к таким впечатлениям. Детали информирует Express.

Согласно исследованию, Флоренция стала лидером благодаря сочетанию большого количества кулинарных впечатлений и высоких оценок от туристов. Эксперты подсчитали, что город имеет 213 300 гастрономических активностей, среди которых 231 кулинарный мастер-класс. Из них 74,5% имеют оценку четыре звезды или выше. Именно такая концентрация кулинарных возможностей и сделала Флоренцию самым привлекательным направлением для гурманов.

В то же время Флоренция не стала единственным итальянским городом в верхушке списка. Второе место занял Палермо, а третье – Болонья. Таким образом Италия забрала все три первые позиции рейтинга. На четвертом месте оказались сразу два города – Рим и Лиссабон. Далее следуют Венеция, Брюссель и Барселона. В более широкий перечень также вошли Осака и Хюэ.

Отдельно в исследовании обратили внимание на то, что современные туристы все чаще хотят не просто увидеть новое место, а действительно его почувствовать. Именно еда становится одним из самых простых и одновременно глубоких способов такого знакомства. Путешественники хотят понять местный стиль жизни, традиции и быт, а кулинария дает для этого почти идеальный инструмент.

Особую ценность имеют кулинарные мастер-классы во время путешествий. Самые интересные форматы обычно начинаются с похода на рынок за ингредиентами, а завершаются совместной трапезой из того, что удалось приготовить собственноручно. Наиболее содержательными такие впечатления становятся тогда, когда их проводят местные шефы или семейные кухни, где можно узнать не только рецепт, но и историю самого блюда.

Еще одна причина, почему именно Флоренция оказалась на вершине рейтинга, – ее общий образ города для наслаждения. Это направление, где историческая роскошь, городская атмосфера и гастрономическая культура работают вместе. Именно поэтому Флоренция интересна не только тем, кто хочет увидеть Тоскану, но и тем, кто строит путешествие вокруг вкусов, локальных продуктов и кулинарного опыта.

В список лучших городов мира для гастротуризма вошли:

Флоренция, Италия; Палермо, Италия; Болонья, Италия; Лиссабон, Португалия, и Рим, Италия; Брюссель, Бельгия, Барселона, Испания, и Венеция, Италия; Осака, Япония; Хюэ, Вьетнам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.