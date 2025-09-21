Не Берлин и Мюнхен: туристам посоветовали, куда поехать в Германии

Большинство путешественников, планируя путешествие в Германию, сразу думают о Берлине с его искусством и архитектурой или о Мюнхене с его историей и старинными улочками. Другие известные пункты на туристической карте – Гамбург, Штутгарт или Дрезден.

Но именно менее известный город, который часто остается без внимания туристов, был назван лучшим для посещения в Германии. Детали рассказало издание Express.

По версии тревел-блога Hand Luggage Only, настоящей жемчужиной оказался Шверин – столица земли Мекленбург-Передняя Померания.

Город маленький – здесь проживает менее 100 тысяч жителей, что кажется крошечным по сравнению с соседним Гамбургом с его 1,9 млн жителей. Но именно компактность, живописная природа и богатая история делают Шверин особенным.

Главное украшение города – Шверинский замок, сооружение с тысячелетней историей, где сейчас расположен земельный парламент. Замок нередко описывают как "сказочный" и даже один из самых красивых в Европе: он возвышается над городом и отражается в водах озера, создавая невероятный вид.

Кроме замка, путешественники советуют обратить внимание на:

Собор Святого Мариена (St. Marien Dom) – монументальный храм в центре города;

Шверинский зоопарк – популярный среди семей с детьми;

Государственный музей (Staatliches Museum) с богатой коллекцией искусства;

Центр документации – место для тех, кто интересуется историей ХХ века.

Не менее впечатляет и старая часть города с узкими улицами, уютными кафе и видами на озера, окружающие Шверин.

Удобнее всего лететь в Гамбург, а оттуда около двух часов на поезде. Также есть удобные железнодорожные сообщения из Берлина и Бремена.

Шверин неожиданно обошел даже такие мегаполисы, как Берлин и Мюнхен, в рейтинге лучших городов для посещения. В списке от Hand Luggage Only он занял первое место, далее следуют:

Гамбург;

Берлин;

Кельн;

Лейпциг;

Дюссельдорф.

