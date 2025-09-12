Рождественская ярмарка под мостом в Германии поразила туристов: где расположена

До Рождества осталось всего три месяца – самое время выбирать направление для праздничного отпуска. И опытные туристы рекомендуют отправиться на такую рождественскую ярмарку, которой нет, пожалуй нигде в мире – ее киоски и аттракционы находятся под мостом.

Как пишет издание Express, эта необычная ярмарка проходит в Равеннском ущелье на юго-западе Германии. Чтобы добраться сюда, придется заплатить 3 евро за автобус, ведь идти пешком по крутым заснеженным тропам может быть слишком сложно. Тем не менее, атмосфера этой удивительной ярмарки того стоит.

Веселье под железнодорожным мостом в Шварцвальде ничем не уступает знаменитым ярмаркам в таких городах, как Дрезден, Нюрнберг и Франкфурт. Цветная подсветка превращает старинный каменный виадук, по которому время от времени проносятся поезда, в сказочный объект. И прямо под ним находятся более 40 киосков с региональными и ремесленными изделиями, а также продуктами питания.

Но, если вы хотите увидеть эту сказку собственными глазами, планируйте поездку очень тщательно. Рождественская ярмарка в Равеннском ущелье работает только в отдельные выходные ноября и декабря. Вход сюда тоже не бесплатный – стоимость входного билета составляет 6,5 евро до 16:00 и 8,5 евро вечером. Дети могут посещать ярмарку бесплатно.

Однако посетителям следует поторопиться, поскольку билеты часто распродаются задолго до начала из-за огромного спроса. Пропуска на нынешнее событие поступят в продажу 14 октября. Плюс в том, что их можно будет приобрести онлайн.

Учитывая расположение сказочной ярмарки в глубине леса, прямой доступ на автомобиле к ее территории невозможен. Гости могут добраться до места назначения на автобусе-шаттле или пешком, однако им настоятельно рекомендуется заранее спланировать поездку.

