Названа самая дешевая страна в Европе: что там посмотреть
Молдову называют самой дешевой страной Европы для путешествий, но несмотря на это она до сих пор остается одним из наименее очевидных направлений для туристов. Небольшое государство между Румынией и Украиной ежегодно принимает относительно немного путешественников.
Большинство туристов начинают знакомство со страной в Кишиневе, а дальше отправляются за пределы города – к пещерному монастырю, археологическим памятникам и винодельческим локациям. Mirror отмечает, что Молдова постепенно привлекает внимание тех, кто ищет недорогое, но небанальное европейское путешествие.
Ежегодно страну посещают чуть более 67 тысяч туристов. Большинство из них прибывает в Кишинев – столицу Молдовы, куда есть авиарейсы из Великобритании. Именно с этого города чаще всего и начинается знакомство со страной.
Кишинев сочетает историческую застройку и архитектуру советского периода. Центр города компактный и удобный для прогулок, а само пространство разбавлено большими зелеными зонами. Как культурный центр, столица предлагает туристам несколько важных локаций.
Среди них – кафедральный собор Рождества Христова, который привлекает внимание декоративностью и фресками, а также Национальный музей истории Молдовы, где можно ближе познакомиться с прошлым этой малоизвестной для многих страны.
Однако одна из самых известных визитных карточек Молдовы находится за пределами столицы. Речь идет о Milestii Mici – крупнейший в мире винный подвал. В его известняковых туннелях, длина которых достигает более 30 миль, хранится примерно 1,5 миллиона бутылок вина. Туристы могут пройти экскурсию по этим подземным "улицам", названным в честь разных сортов вина, а также получить собственную бутылку.
Вино вообще является важной частью впечатления от Молдовы. В местных ресторанах часто подают молдавские вина, а цены остаются очень доступными. Вино здесь стоит значительно дешевле, чем во многих других европейских странах.
Еще одна важная локация неподалеку от столицы – пещерный монастырь Орхеюл Веки, основанный в XIII веке. Он вырублен в скалах и сочетает каменные лестницы, тоннели и панорамные виды на традиционный молдавский городок. Особый колорит добавляет то, что в стенах монастыря до сих пор живут монахи.
Рядом можно увидеть и археологические остатки Старого Орхея, история которого достигает еще VI века до н.э.
Для тех, кто хочет отдохнуть от городской среды, упоминается и ущелье Биказ у границы с Румынией. Особенно выделяют Красное озеро, известное своим красноватым оттенком и остатками стволов деревьев, выступающих из воды. Это место популярно среди любителей пеших прогулок и пейзажей.
Молдова привлекает тем, что сочетает очень умеренные расходы с вполне разноплановым путешествием. Здесь можно увидеть столицу с историческими памятниками, побывать в одном из самых известных винных мест мира, посетить древний монастырь в скалах и отправиться к живописным природным локациям.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.