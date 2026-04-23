Сочетает историю, культуру и пляжи: где расположен лучший приморский город Европы

Туристы, которые ищут солнце без летнего ажиотажа, все чаще обращают внимание на побережье Хорватии. Одним из главных фаворитов путешественников называют город Задар, расположенный на Адриатическом море.

Видео дня

Он привлекает гостей не только пляжами, но и богатой историей и необычными современными локациями. Особенно комфортным периодом для поездки считают май, когда погода уже теплая, а туристов значительно меньше, отмечает Daily Express. Именно поэтому Задар все чаще попадает в рейтинги лучших приморских городов Европы.

В мае средняя температура здесь держится около +20 градусов, а в конце месяца воздух нередко прогревается до +25. В это время уже работают рестораны, бары и туристическая инфраструктура, но город еще не переполнен отдыхающими. Благодаря этому путешественники могут спокойно гулять по улицам, наслаждаться морем и знакомиться с местной атмосферой.

Историческое наследие и необычные достопримечательности

Одним из главных символов города является Старый город, выстроенный вокруг древнего Римского форума. Это место хранит следы античной эпохи и напоминает о многовековой истории региона. Рядом расположена церковь Святого Доната IX века, которую считают одним из самых известных сооружений Задара.

Также здесь возвышается собор Святой Анастасии – самый большой храм в Далмации.

Среди современных прелестей особого внимания заслуживает Морской орган. Это уникальная инсталляция на набережной, где волны создают мелодии благодаря системе подводных труб. Рядом находится артобъект "Приветствие солнцу" — круг из стеклянных панелей, который днем накапливает энергию солнца, а вечером превращается в яркое световое шоу.

Пляжи, природа и закат солнца

Не меньшей популярностью город обязан своим пляжам и чистой воде. Туристы отмечают, что здесь можно отдыхать прямо в черте города, купаться и прыгать в море с пирсов. Многие гости называют Задар более живым и настоящим, чем некоторые другие известные курорты Адриатики.

Отдельной визитной карточкой Задара стали закаты. Еще в 1964 году режиссер Альфред Хичкок заявил, что именно здесь можно увидеть самый красивый закат в мире. И сегодня каждый вечер набережная собирает людей, которые приходят полюбоваться этим зрелищем.

Кроме городского отдыха, Задар является удобной точкой для путешествий в природу. Отсюда легко добраться до Корнатских островов, а также национальных парков Пакленица и Крка. Именно сочетание моря, культуры, истории и природных красот делает этот город одним из самых интересных направлений для путешествия по Европе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.