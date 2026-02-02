Названа лучшая страна в Европе для фанатов кемпинга

Популярность кемпинга в Европе продолжает стремительно расти, особенно среди тех, кто ищет доступный и близкий к природе отдых. Аналитика бронирований за 2025 год показала рекордные показатели, а некоторые страны продемонстрировали взрывное увеличение интереса.

Особенно впечатляет Венгрия, которая ранее ассоциировалась преимущественно с Будапештом и термальными источниками. Теперь путешественники открывают для себя ее природные богатства за пределами столицы.

Платформа Pitchup.com, специализирующаяся на бронировании кемпингов по всему миру, назвала Венгрию следующим хитовым направлением для любителей outdoor-отдыха. Этот тренд отражает общий сдвиг к коротким, спонтанным поездкам ближе к дому.

Венгрия стала лидером кемпингового туризма в Европе

Страна привлекает разнообразием ландшафтов: от малоизвестных национальных парков с лесами и пещерами до вулканических холмов и водно-болотных угодий. Центральное место занимает озеро Балатон – самое большое пресноводное озеро Центральной Европы, расположенное в двух часах от Будапешта. Здесь сосредоточено много кемпингов и глемпинг-площадок, например Diós Camping с прямым выходом к пляжу и прокатом велосипедов. Для тех, кто предпочитает комфорт, есть Csongrád Nagyrét Glamping с коттеджами, сауной, бассейнами и спа, окруженный виноградниками и лесами. Рядом – слияние рек Тиса и Кереш, идеальное для каноэ и каяков.

В общем бронирование в Венгрии выросло на 117% по сравнению с 2024 годом, что подтверждает ее статус перспективного кемпингового направления, пишет Travel + Leisure.

Pitchup.com прогнозирует, что 2026 год принесет еще больший рост краткосрочных поездок – 38% бронирований длятся всего одну ночь, а 10% – это бронирование в день выезда. Выросла популярность агротуризма и самостоятельных путешествий: количество соло-путешествий увеличилось на 39%.

Основатель платформы Дэн Йейтс отмечает, что люди все чаще используют небольшие уикенды для восстановления на природе, не дожидаясь долгого отпуска. Венгрия идеально вписывается в этот тренд благодаря доступности, сочетанию природы с культурой и относительной не переполненности туристами.

