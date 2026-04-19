Названа кулинарная столица мира: выбор неожиданный

Лучший город для гастротуризма – это не просто город с вкусной едой, это также история, где традиции переплетаются с инновациями. И где рядом с пафосными ресторанами бурно развивается рынок уличной еды, а вместе с традиционными рецептами процветают экспериментальные подходы. Именно таким городом в 2026 году стал китайский Гонконг.

Видео дня

По данным издания Food and Wine, Гонконг предлагает своим гостям множество вариантов вкусного отдыха: от кулинарных мастер-классов до ужинов в заведениях, переписывающих правила местной кухни. Посетив его, вы никогда не забудете вкусы и ароматы удивительного города. Кроме Гонконга в рейтинг вошли еще 9 кулинарных столиц мира.

Гонконг

Гонконг забрал "золото", потому что на крошечном клочке земли, который он занимает, смогли идеально подружиться древние китайские традиции с глобальными мировыми трендами. Это настоящий гастрономический гигант. Представьте: на одной улице вы можете сначала вволю наесться пельменей-димсамов в шумном заведении, а через минуту уже сидеть в мишленовском ресторане, где подают шедевральную итальянскую кухню.

Именно это невероятное многообразие заставляет гурманов возвращаться сюда снова и снова. Уличная еда здесь процветает на ночных рынках: кантонские, сычуаньские и международные лотки готовят идеальную лапшу с вонтонами и рыбные шарики. С напитками тоже полный порядок: от крафтовых коктейлей, которые подают в кафе с видом на гавань Виктория, до крутых безалкогольных миксов. Вариантов для отдыха днем и ночью – море, главная проблема – просто выбрать.

Лондон

Настоящий калейдоскоп вкусов, где колониальное прошлое смешалось с индийскими, карибскими и азиатскими влияниями, превратив город в мировую столицу фуд-ренессанса с легендарным рынком Боро и инновационными пабами.

Токио

Город безупречности, где на каждом шагу – от уютных раменных до столов омакасе – царит культ сезонности, свежести ингредиентов и невероятного уважения к каждому маринованному лепестку лотоса.

Мехико

Здесь царит дух экспериментов: более 10 тысяч такерий, исторические рынки и современные фуд-районы создают уникальную атмосферу, где под звуки мариачи оживает аутентичная мексиканская гастрономия, признанная наследием ЮНЕСКО.

Бангкок

Это взрывная смесь уличных рынков и пятизвездочной роскоши, где можно ужинать как на плавучем рынке, так и в мишленовском ресторане с видом на реку Чао Прайя, наслаждаясь страстью тайцев к остроте и пряностям.

Лима

Кулинарная столица Латинской Америки, которая научит вас различать десятки сортов картофеля и влюбит в свежее севиче из тихоокеанских морепродуктов. Особенно если запивать это идеальным коктейлем писко-сауэр.

Барселона

Морской рай, где рынки завалены свежими гамбас и морепродуктами, а каждый обед начинается с вермута и пататас бравас. А дальше плавно переходит в изысканную паэлью с чернилами каракатицы или авангардные шедевры от топовых шефов.

Париж

"Гранд-дама" мировой кухни, где необязательно идти в дорогой ресторан, чтобы почувствовать вкус жизни: достаточно найти уютное бистро в квартале Маре со стейком фри и бокалом домашнего вина, чтобы понять. Невероятная еда здесь найдет вас сама.

Копенгаген

Символ "новой нордической кухни", где гастрономия – это прежде всего философия устойчивого развития, локальных продуктов и минималистичной эстетики, воплощенная в знаменитых открытых сэндвичах сморреброд.

Стамбул

Перекресток континентов, где аромат свежего симита и кебабов смешивается с запахами Рынка специй, а традиционные мейхане мирно сосуществуют с современными ресторанами, которые переосмысливают наследие Оманской империи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.