Назван лучший в мире город для велосипедистов

Велосипед остается одним из самых удобных способов знакомиться с большими городами, сочетая мобильность общественного транспорта со свободой пешей прогулки. В ежегодном опросе более 24 тысяч горожан оценивали, насколько комфортно передвигаться по их городам на двух колесах.

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Наилучшие результаты показали 20 городов мира, где местные жители чаще всего называли велосипедную инфраструктуру "хорошей" или "отличной". Первое место в рейтинге занял Кембридж, набрав 83,2% положительных оценок, пишет timeout.com.

Кембридж, Великобритания

Кембридж возглавил рейтинг благодаря сочетанию равнинного рельефа, компактной городской застройки и продуманной велосипедной инфраструктуры. В городе нет большого количества сложных подъемов, поэтому велосипедистам относительно легко передвигаться по его улицам.

Особую роль играет городское планирование. В Кембридже обустроены специальные велосипедные улицы, а возле железнодорожного вокзала работает большая многоуровневая парковка для велосипедов. По данным рейтинга, примерно треть всех поездок по городу приходится именно на велосипеды.

Монреаль, Канада

Второе место занял Монреаль, который, несмотря на холодный климат и местами холмистый рельеф, получил 82,5 % положительных оценок от местных жителей.

Важной частью транспортной системы города является прокат велосипедов BIXI. Кроме того, Монреаль активно расширяет сеть защищенных велодорожек. Планируемая система Express Bike Network должна охватить около 171 км, а общая протяженность сети велосипедных маршрутов города уже составляет примерно 1083 км.

Копенгаген, Дания

Копенгаген давно считается одним из эталонов велосипедного города, и третье место в рейтинге это подтверждает. Местные жители ежедневно преодолевают на велосипедах примерно 1,44 млн км, что стало возможным благодаря многолетней работе над городской инфраструктурой.

В столице Дании действует разветвленная система велодорожек и маршрутов, проходящих в обход автомобильных дорог. Кроме того, городские власти применяют меры по снижению скорости автомобилей – от ограничений до 20 км/ч до суженных полос движения и специального дорожного покрытия.

Шанхай, Китай

Четвертое место занял Шанхай. На первый взгляд, огромный мегаполис с интенсивным автомобильным движением и большим количеством электросамокатов не кажется идеальным местом для велосипедистов, однако в городе есть отдельные очень удобные маршруты.

Одним из лучших примеров является Pudong Riverside Greenway – примерно 24-километровый маршрут без автомобилей вдоль реки Хуанпу. По пути велосипедисты могут любоваться панорамой Шанхая, оставаясь вдали от интенсивного городского движения.

Вена, Австрия

Вена заняла пятое место с результатом 77,7%. В австрийской столице проложено около 1800 км велосипедных дорожек, что делает ее удобной не только для местных жителей, но и для туристов.

Для коротких поездок можно воспользоваться системой общественного велопроката WienMobil Rad. Сеть велосипедных пунктов также дополняется пунктами, где можно подкачать колесо или устранить небольшую неисправность.

Варшава, Польша

Варшава стала лучшим городом для велосипедистов в Польше и заняла шестое место в мировом рейтинге. Ее преимуществами являются преимущественно равнинный рельеф и сеть велосипедных маршрутов общей протяжённостью около 500 км.

Особенно интересны для туристов маршруты вдоль левого берега Вислы. Во время такой поездки можно увидеть Центр науки "Коперник", библиотеку Варшавского университета со знаменитым садом на крыше и парк мультимедийных фонтанов.

Марракеш, Марокко

Марракеш несколько неожиданно оказался на седьмой позиции с результатом 75%. Старый город с узкими и хаотичными улочками не слишком подходит для комфортных велосипедных прогулок, однако за пределами медины ситуация значительно лучше.

В районе Гелиз есть более широкие дороги и специальные велосипедные полосы. Кроме того, Марракеш может стать отправной точкой для велопутешествий по Атласским горам, где путешественников ждут живописные горные пейзажи и спокойные дороги.

Тайбэй, Тайвань

Тайбэй получил 74,5 % положительных оценок, хотя его дороги также могут быть довольно загруженными. Важную роль играют велосипедные маршруты вдоль рек и через городские парки.

Среди основных направлений выделяют маршруты вдоль Килунга, Даньшуй, Цзиньмэй, Синьдянь и Шуанши. Часть дорожек является совместной для велосипедистов и пешеходов, причем приоритет в таких зонах имеют именно пешеходы.

Стокгольм, Швеция

Стокгольм занял девятое место. Город расположен на 14 основных островах, поэтому велосипедные маршруты здесь часто проходят вдоль воды и через зеленые зоны.

Популярными направлениями являются кольцевые маршруты по острову Седермальм, через Норра-Дьюргорден и до Ваксгольма. Они позволяют совместить велосипедную прогулку с осмотром достопримечательностей и живописных пейзажей архипелага. Дополнительным преимуществом являются бесплатные велосипедные насосы, установленные в разных частях города.

Севилья, Испания

Десятку лидеров замыкает Севилья. Равнинный рельеф и примерно 180 км велосипедных дорожек сделали столицу Андалусии одним из самых удобных для велосипедистов городов Испании.

Велосипедные маршруты соединяют популярные туристические места, среди которых площадь Испании и Королевский Алькасар. В городе также работает система велопроката SEVici, обустроены зеленые маршруты и установлены специальные светофоры для велосипедистов.

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