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Европа в меньшинстве: названы лучшие города мира для ночной жизни

Елена Былим
Путешествия
5 минут
234
Города для развлечений после наступления темноты
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Современная культура вечерних развлечений претерпела существенные изменения: вместо классических дискотек все большую популярность приобретают уличные фестивали, рейвы на крышах, камерные заведения с качественным виниловым звуком и инклюзивные тематические вечеринки.

Опрос местных жителей и голосование профильных экспертов Time Out определили ведущие мировые локации по качеству вечерних заведений, уровню безопасности, доступности цен и ощущению общности. Несмотря на стереотипы об упадке клубной индустрии, многие города принимают меры по сохранению этой культуры и предлагают уникальные ночные концепции.

Бангкок, Таиланд

Бангкок.

Столица Таиланда возглавила мировой рейтинг благодаря разнообразию развлечений: от уютных баров в узких переулках и стильных заведений на крышах небоскребов до масштабных клубов и ярких ЛГБТК+ локаций. Особенностью Бангкока является атмосфера, когда вечеринки естественным образом выходят за пределы помещений прямо на улицы, а ночная жизнь дополняется круглосуточной гастрономической культурой. Большинство опрошенных горожан высоко оценили качество местного досуга и подчеркнули, что здесь чрезвычайно легко найти единомышленников.

Берлин, Германия

Берлин.

Несмотря на угрозу закрытия некоторых легендарных заведений из-за роста арендной платы, Берлин остается главной столицей ночной жизни Европы, а его техно-культура получила официальное признание ЮНЕСКО. Помимо всемирно известных техно-клубов, в городе активно развивается движение кочевых коллективов, частных поп-ап вечеринок и дневных мероприятий под открытым небом. Респонденты отмечают, что помимо культовых андеграундных рейвов, огромным преимуществом ночного Берлина являются доступные и уютные традиционные бары и пабы.

Нью-Йорк, США

Нью-Йорк.

Нью-Йорк подтверждает статус города, который никогда не спит, постоянно адаптируясь под любые предпочтения гостей: от фестивалей под мостами и масштабных танцевальных сетов до дневных танцевальных вечеринок и винных клубов. Несмотря на то что жители мегаполиса признали его самым дорогим среди всех участников списка, Нью-Йорк получил самые высокие оценки за разнообразие, динамичность и увлекательную атмосферу.

Мельбурн, Австралия

Мельбурн.

Ночной Мельбурн предлагает концепцию отдыха на любой вкус: уютные пабы с живыми выступлениями, клубы с мощными акустическими системами и дружественные инклюзивные пространства с комедийными шоу или драг-бинго. Местные жители больше всего ценят свой город за высококлассные коктейльные бары, традиционную атмосферу в пабах и дружеское чувство единства.

Сан-Паулу, Бразилия

Сан-Паулу.

Крупнейший мегаполис Латинской Америки превратился в площадку для вечеринок на крышах и внутри исторических зданий с панорамными видами на город. Гостей ждут аудиофильские бары с виниловыми диджей-сетами, многоэтажные клубы с хаус-музыкой, караоке-центры и тематические вечеринки на крыше. Местные жители отметили высокое качество заведений, демократичные цены на напитки и гостеприимную атмосферу.

Медельин, Колумбия

Медельин, Колумбия.

Колумбийский город получил наивысшую оценку от местных жителей за качество ночных развлечений, где главным музыкальным направлением остается регетон. Наряду с танцевальными клубами в популярных районах Провенса и Манила здесь стремительно развиваются уютные спикизи-бары и заведения для прослушивания музыки. Благодаря высокому уровню доступности цен Медельин стал одним из самых привлекательных мест для бюджетного вечернего отдыха.

Йоханнесбург, ЮАР

Йоханнесбург, ЮАР.

Ночная жизнь Йоханнесбурга основана на постоянной трансформации и разнообразии музыкальных жанров — от дип-хауса и техно до афро-хауса, gqom и драм-н-бейса. В центре города сохранились целые ночные кварталы со смежными клубами, тогда как соседние районы предлагают живые концерты и атмосферные коктейль-бары. Жители города отмечают доступные цены на развлечения и легкость установления новых социальных связей.

Брайтон, Великобритания

Брайтон, Великобритания.

Брайтон подтвердил статус главной столицы инклюзивной и ЛГБТК+ ночной жизни Великобритании, предлагая безопасное пространство, живую музыку, а также необычные тематические концепции, такие как феминистские арт-рейвы. Город занял первое место в мире по ощущению общности и сплочённости среди посетителей. Также местные жители высоко оценили качество и разнообразие местных баров и спортивных заведений.

Пекин, Китай

Пекин.

Ночной Пекин отличается безопасностью, удобством для пеших прогулок и широким выбором локаций: от латиноамериканских танцев и хип-хопа в районе Санлитунь до крафтовых пивоварен в тихих хутунах. Электронная сцена города представлена клубами с техно-музыкой и оригинальными дневными рейвами в нестандартных локациях. По результатам опроса, Пекин оказался самым дешёвым городом для ночного отдыха среди всех участников рейтинга.

Амстердам, Нидерланды

Амстердам, Нидерланды.

Ночная культура Амстердама вышла за пределы туристического центра и равномерно распределилась по районам, где преобладают местные бары, культурные пространства и экспериментальные концертные заведения. Особым центром вечерних событий стал северный район Noord с его клубными площадками на территории бывших складов и арт-пространствами. Жители и эксперты отмечают высокий уровень безопасности, открытость ЛГБТК+ сообщества и культуру открытий в ночной жизни города.

OBOZ.UA предлагает туристам, предпочитающим спокойный отдых, локации в Европе, где можно отдохнуть от шумных толп.

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