Настоящие жемчужины: названы 3 волшебных направления в Италии

Италия обычно ассоциируется с Римом, Венецией, Флоренцией и другими известными туристическими местами. Но за пределами самых раскрученных маршрутов в этой стране есть немало направлений, которые могут поразить не меньше. Именно там можно увидеть более спокойную, аутентичную и часто неожиданную Италию без чрезмерного туристического шума.

Среди таких направлений особенно выделяются три волшебные локации, каждая из которых имеет собственный характер и настроение. Детали рассказало издание Travel off Path.

Бурано

Несмотря на всю красоту Венеции, многих путешественников утомляют толпы, туристические ловушки и завышенные цены в ресторанах и магазинах. Именно поэтому все больше внимания привлекают менее людные места неподалеку, и одним из них является Бурано.

Этот небольшой городок, до которого можно добраться на лодке из Венеции, предлагает совсем другое настроение. Здесь также есть каналы, но они спокойнее, а городской пейзаж гораздо красочнее. Разноцветные дома рыбаков вдоль воды создают картинку, которая скорее напоминает северную Европу, чем классическую Италию.

В то же время Бурано приятно удивляет не только внешним видом. Это еще и довольно доступное место, особенно для тех, кто любит морепродукты. Здесь можно попробовать свежий улов по бюджетным ценам. Лучше всего ехать сюда весной или осенью, ведь летом о Бурано узнает все больше людей, и он постепенно теряет свою тихую атмосферу.

Альберобелло

Альберобелло расположен в итальянском регионе Апулия, который больше ассоциируется с более популярными городами вроде Бари. И все же именно этот небольшой городок способен стать одним из самых ярких воспоминаний о путешествии по Италии.

Его главное украшение – традиционные белые дома с коническими крышами, известные как трулли. Именно они делают Альберобелло одним из самых узнаваемых и одновременно самых необычных уголков страны.

Правда, для длительного пребывания именно в городке развлечений не так уж и много. Однако Альберобелло берет другим – атмосферой, аутентичностью и архитектурой, которую сложно с чем-то сравнить. К тому же оно может стать отличной отправной точкой для знакомства с долиной Итрия, известной оливковыми рощами и старинными деревнями. Лучшим временем для поездки называют май, июнь и сентябрь.

Боза

О Сардинии слышали очень многие путешественники, но обычно знают о ней значительно меньше, чем о других итальянских направлениях. А между тем именно здесь можно найти место, которое станет настоящей находкой для тех, кто ищет спокойствия и красоты.

Боза – это небольшой город на острове, который раскинулся вдоль реки Темо. Он привлекает пастельными фасадами, набережной и более непринужденной атмосферой, чем в шумных курортных зонах. Здесь не чувствуется навязчивого туристического антуража, который часто сопровождает известные места вроде роскошных курортов Коста-Смеральда или круизных портов.

Кроме самой Бозы, стоит обратить внимание и на ее окрестности. Здесь есть живописные пляжи, которые не кажутся переполненными, а потому дарят ощущение более дикой и естественной Сардинии. Одним из мест, которое особенно советуют посетить, называют Cane Malu. Лучшим временем для поездки считают июнь и сентябрь – до и после пика летнего сезона.

