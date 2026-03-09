Куда стоит поехать весной: 3 культовых города в Европе

Весна – один из лучших периодов для путешествий по Европе. Погода уже теплая, но не изнурительно жаркая, поэтому гулять по историческим кварталам значительно приятнее.

Именно весной можно увидеть известные европейские локации в их романтической атмосфере. Если планируете путешествие в марте, апреле или мае, эксперты Travel off Path советуют обратить внимание на три культовых города, которые особенно красивы в это время года.

Амстердам

Город каналов и старинных домов в этот период превращается в настоящий цветочный пейзаж.

Главная причина приехать сюда именно весной – сезон тюльпанов. С конца марта до начала мая цветут знаменитые поля вокруг города, а парк Кекенгоф превращается в огромный разноцветный сад.

Весна также имеет еще одно важное преимущество – меньше туристов, чем летом. Это означает короткие очереди в музеи и спокойные прогулки по каналам.

Что стоит сделать:

покататься на лодке по каналам;

посетить музей Рейксмюсеум;

увидеть тюльпаны в Кекенгофе;

прогуляться по городу на велосипеде.

Париж

Париж красив в любое время года, но весной он особенно атмосферен. Когда начинают цвести деревья и открываются летние террасы кафе, город наполняется легкой романтической атмосферой.

В это время особенно приятно гулять по набережным Сены, сидеть в маленьких кафе и просто наблюдать за городской жизнью.

Кроме знаменитых мест – Лувра, Эйфелевой башни или Версаля – весной стоит обратить внимание и на менее популярные, но не менее красивые локации.

Например:

церковь Святой Марии Магдалины;

художественные галереи на Монмартре;

небольшие парижские сады;

пригород Живерни, где жил и творил Клод Моне.

Даже в самых популярных районах можно найти тихие улочки и уютные дворики.

Венеция

Венеция – один из самых известных городов мира, но летом она часто переполнена туристами. Именно поэтому весна – лучшее время, чтобы увидеть ее без толп и изнуряющей жары.

Температура в этот период комфортная, а узкие каменные улицы не превращаются в душный лабиринт.

Весной можно спокойно насладиться главными символами города:

прогулкой по Гранд-каналу;

площадью Святого Марка;

собором Святого Марка;

старинными мостами и тихими двориками.

К тому же в это время часто можно найти лучшие цены на отели, чем в высокий летний сезон.

