Куда стоит поехать весной: 3 культовых города в Европе
Весна – один из лучших периодов для путешествий по Европе. Погода уже теплая, но не изнурительно жаркая, поэтому гулять по историческим кварталам значительно приятнее.
Именно весной можно увидеть известные европейские локации в их романтической атмосфере. Если планируете путешествие в марте, апреле или мае, эксперты Travel off Path советуют обратить внимание на три культовых города, которые особенно красивы в это время года.
Амстердам
Город каналов и старинных домов в этот период превращается в настоящий цветочный пейзаж.
Главная причина приехать сюда именно весной – сезон тюльпанов. С конца марта до начала мая цветут знаменитые поля вокруг города, а парк Кекенгоф превращается в огромный разноцветный сад.
Весна также имеет еще одно важное преимущество – меньше туристов, чем летом. Это означает короткие очереди в музеи и спокойные прогулки по каналам.
Что стоит сделать:
- покататься на лодке по каналам;
- посетить музей Рейксмюсеум;
- увидеть тюльпаны в Кекенгофе;
- прогуляться по городу на велосипеде.
Париж
Париж красив в любое время года, но весной он особенно атмосферен. Когда начинают цвести деревья и открываются летние террасы кафе, город наполняется легкой романтической атмосферой.
В это время особенно приятно гулять по набережным Сены, сидеть в маленьких кафе и просто наблюдать за городской жизнью.
Кроме знаменитых мест – Лувра, Эйфелевой башни или Версаля – весной стоит обратить внимание и на менее популярные, но не менее красивые локации.
Например:
- церковь Святой Марии Магдалины;
- художественные галереи на Монмартре;
- небольшие парижские сады;
- пригород Живерни, где жил и творил Клод Моне.
Даже в самых популярных районах можно найти тихие улочки и уютные дворики.
Венеция
Венеция – один из самых известных городов мира, но летом она часто переполнена туристами. Именно поэтому весна – лучшее время, чтобы увидеть ее без толп и изнуряющей жары.
Температура в этот период комфортная, а узкие каменные улицы не превращаются в душный лабиринт.
Весной можно спокойно насладиться главными символами города:
- прогулкой по Гранд-каналу;
- площадью Святого Марка;
- собором Святого Марка;
- старинными мостами и тихими двориками.
К тому же в это время часто можно найти лучшие цены на отели, чем в высокий летний сезон.
