'Надо запретить': стюардесса назвала худшую одежду для авиаперелетов

Стюардесса из Далласа (США) Шер Киллоу назвала шорты худшей одеждой, в которой пассажиры путешествуют во время авиаперелетов. По ее словам, таким образом можно заразиться стафилококковой инфекцией, ведь кожа контактирует с сиденьем.

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Об этом пишет Daily Mail. Бортпроводница также посоветовала практичную и удобную одежду, которая защитит от подобных неприятностей.

"Я твердо убеждена, что шорты никогда нельзя носить, извините, это отвратительно, ваша кожа касается сиденья, это противно, это грязно, вы заразитесь стафилококковой инфекцией", – объяснила Шер.

Ее любимая одежда для путешествий включает: брюки свободного кроя, кроссовки, простую футболку и свитер, который закрывает плечи и согревает во время холодных перелетов.

Стюардесса перечислила некоторые другие практичные вещи для путешествий, которые она одобряет. Это длинные сарафаны, кардиганы и кроссовки, ведь ноги закрыты и не касаются сиденья.

В то же время женщина осудила людей, которые не принимают душ перед рейсами. По ее мнению, путешественников следует "сажать в тюрьму" за то, что они не помылись перед посадкой в самолет.

Шер рассказала о еще одной раздражающей привычке – когда люди громко воспроизводят музыку и другие звуки на своих телефонах или iPad.

"Это ничья другая проблема, кроме твоей, что ты не зарядил свои наушники или не взял с собой наушники", – сказала она.

Напомним, долгий перелет может превратить путешествие в испытание. Усталость, бессонница, головная боль, потеря концентрации – все это симптомы расстройства биологического ритма, который возникает, когда внутренние часы "не успевают" за реальностью. Адаптироваться к новому времени можно быстрее, если правильно подготовиться к этому.

Специалисты назвали места на борту, на которых шансы выжить в случае авиакатастрофы возрастают в разы. Самым безопасным местом в самолете раньше считали хвостовую часть, но, как свидетельствует ряд катастроф, срабатывает это правило не всегда.

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