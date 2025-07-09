Как быстро адаптироваться к смене часового пояса после перелета: простые советы, которые работают

Путешествия – это увлекательно, но перелет через несколько часовых поясов может превратить путешествие в испытание. Усталость, бессонница, головная боль, потеря концентрации – все это симптомы джетлага, или расстройства биологического ритма, который возникает, когда внутренние часы "не успевают" за реальностью.

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Адаптироваться к новому времени можно быстрее, если правильно подготовиться. OBOZ.UA публикует советы по этому поводу.

Джетлаг – это нарушение суточного ритма, которое возникает после пересечения двух и более часовых поясов. Чаще всего он проявляется проблемами со сном (сонливость днем или бессонница ночью), раздражительностью, потерей аппетита, перепадами настроения и общим истощением. Особенно тяжелым он может быть после перелетов в восточном направлении – например, из Украины в Японию.

Как помочь организму адаптироваться

Начните готовиться заранее. За 2–3 дня до путешествия постепенно смещайте режим сна на 30–60 минут в сторону нового часового пояса. Летите на восток – засыпайте раньше, на запад – позже.

Переведите часы еще в самолете. Это простая психологическая хитрость: видя новое время, мозг начинает привыкать к новым условиям еще до посадки.

Откажитесь от кофе и алкоголя до и после перелета. Оба продукта обезвоживают и нарушают сон. Лучше пить воду или травяные чаи.

Ищите солнце. Естественный дневной свет – один из самых сильных регуляторов внутренних часов. В первые дни после прибытия старайтесь как можно больше бывать на улице днем.

Питайтесь по местному времени. Это еще один способ "переключить" организм на новый режим. Даже если не очень хочется есть – попробуйте придерживаться локального расписания приема пищи.

Не засыпайте днем. Как бы ни хотелось вздремнуть после изнурительного перелета – лучше дотерпеть до вечера по местному времени. Так вы быстрее войдете в новый ритм.

В целом организму легче адаптироваться к западному направлению – когда день "удлиняется". При перелетах на восток (например, из Украины в Японию или Корею) джетлаг обычно ощущается сильнее. В таком случае подготовка – особенно важна.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты уже давно назвали те места на борту, на которых шансы выжить в случае авиакатастрофы несколько возрастают. Самым безопасным местом в самолете раньше считали хвостовую часть, но, как свидетельствуют ряд катастроф, срабатывает это правило не всегда.

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