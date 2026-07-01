На Санторини резко возник спад туризма: что пошло не так

Этим летом популярный греческий остров Санторини столкнулся со значительным спадом туризма. Представители местной туристической отрасли жалуются, что с трудом заполняют гостиничные номера.

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Хотя живописный остров по-прежнему принимает около трех миллионов гостей в год и поток туристов остается стабильным, не все решают остаться здесь на полноценный отдых, об этом пишет Express. Причинами этого называют войны, экономическую нестабильность и последствия прошлогодних землетрясений.

Никос Зорзос, мэр Санторини, отметил, что на острове сложилась нетипичная ситуация, когда на бумаге количество посетителей выглядит внушительно, но уровень заполняемости отелей падает. "Этот год имеет свои особенности. Геополитические события в определенной степени повлияли на туризм в целом. Я бы сказал, что в этом году туризм на Санторини переживает спад", — говорит чиновник. По его словам, лидеры туристической отрасли винят в этом комплекс факторов, в частности текущий конфликт на Ближнем Востоке, стремительный рост расходов на путешествия и снижение покупательной способности потребителей по всей Европе.

Антонис Пагонис, президент Ассоциации отельеров Санторини, сообщил, что в мае этого года количество прибытий иностранных туристов на остров сократилось на 4%. "Мы находимся как раз в преддверии середины сезона, и этот сезон сопряжен со многими проблемами. Мы сталкиваемся с последствиями масштабной войны на Ближнем Востоке, которая привела к стремительному росту цен на энергоносители и создала серьезные проблемы для транзитных рейсов между Австралией и Азией", — сказал он изданию The Greek Reporter. Пагонис также предупредил, что углубляющееся экономическое замедление также влияет на то, сколько денег отдыхающие готовы тратить.

Сбои в привычных авиамаршрутах через крупные хабы Персидского залива, такие как Дубай и Катар, также изменили национальный состав туристов, приезжающих на Санторини. Гостей из Азии и Восточного Средиземноморья стало меньше.

Между тем в период с января по март 2025 года Санторини пережил более 25 000 землетрясений, что спровоцировало мощную подземную волну магмы, которая пробилась в сторону в глубокую трещину в скале между островом и подводным вулканом Колумбо. В итоге извержения не произошло, но землетрясения вынудили более 11 000 жителей и туристов эвакуироваться. На острове в течение месяца действовало чрезвычайное положение, что негативно сказалось на количестве бронирований в пиковый сезон для острова.

Тем не менее, сектор элитного туризма на Санторини, похоже, успешно противостоит кризису. Некоторые высококлассные заведения даже сообщают о более высоком спросе, чем в прошлом году. Так, Георгос Фустанакис, директор Cresanto Luxury Suites, утверждает, что у них "очень высокий уровень заполняемости". "Раньше у нас были некоторые запросы на отмену бронирования, но в итоге их отозвали", — рассказал он. "Для нас активность и спрос в этом году на самом деле намного выше по сравнению с прошлым", — добавил отельер.

Мэр Зорзос настаивает, что, несмотря на все трудности, Санторини остается одним из главных туристических направлений в Европе. "В этом году любой гость может прекрасно отдохнуть на Санторини. Независимо от того, у них глубокие карманы или скромный бюджет, Санторини доказывает, что это направление для любого кошелька", – пообещал он.

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