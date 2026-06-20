Где недорого отдохнуть в Испании: назван город

Каждый, кто собирается в отпуск в Испанию, в первую очередь думает о Барселоне. Её всемирно известный собор Саграда Фамилия, спроектированный Антонио Гауди, и пляж Барселонета ежегодно привлекают десятки миллионов посетителей, но такая популярность сделала её неудобным и дорогим городом. Между тем страна на самом деле способна предложить гораздо больше.

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Если вы стремитесь к той самой непринуждённой средиземноморской жизни, великолепной еде и удивительной культуре, но не в восторге от перспективы тратить более 20 долларов ежедневно в Барселоне, издание Travel off Path назвало прекрасную альтернативу. Картахена – этот солнечный город в Испании и один из самых доступных курортов в Европе. У него более чем 2000-летняя история, и почти весь год его улицы заливает яркое солнце.

Картахена расположена на побережье Мурсии – низменной полосы золотистого песка, обращенной в сторону Африки. Она принимает на себя потоки горячих и сухих воздушных масс, идущих из Сахары. Летом дневные температуры здесь достигают 35 °C, а в отдельные особо жаркие дни могут легко подняться примерно до 40 °C. Ночью столбик термометра опускается до 24 °C. И, конечно же, здесь выпадает довольно мало осадков.

Для обычного любителя солнца того факта, что здесь редко идут дожди и город расположен прямо на побережье, уже вполне достаточно для поездки. А если добавить, что Картахена заметно дешевле по сравнению с такими местами, как Барселона, Валенсия или Малага, то выбор становится очевидным.

Во-первых, этот город не является крупным международным туристическим центром. Посетители здесь, конечно, есть, но далеко не в таком количестве, как в крупных городах Испании. А меньшее количество туристов означает более приемлемые цены на отели, более дешевую еду в заведениях и отсутствие того ощущения, когда приходится платить целую кучу денег за обычную бутылку воды.

Главный козырь Картахены – ее огромное культурное значение. Она была построена в незапамятные времена финикийцами, впоследствии вошла в состав экспансионистской Греции и, в конечном итоге, стала частью Древнего Рима. Поэтому излишне говорить, что исторических памятников здесь действительно множество.

Есть здесь и культовый архитектурный памятник, который определяет облик города. Это Римский театр Картахены – древнее сооружение, построенное ещё в I веке до нашей эры и вновь открытое лишь в 1988 году. Он входит в число наиболее хорошо сохранившихся римских театров в Европе, и при этом сюда приезжает едва ли треть от того количества туристов, которое принимают подобные места в Италии или Греции.

Недалеко от театра, всего в 5 минутах ходьбы, расположен район Римского форума – обширная археологическая зона с банями, храмами и практически нетронутыми римскими улицами. Даже если вы не являетесь поклонником Римской империи, прогулка по самому центру города доставит вам чистое удовольствие. Здесь есть улицы, усаженные пальмами, элегантные фасады XIX века и залитые солнцем площади, окруженные тапас-барами.

Здесь также чрезвычайно безопасно. Испанские прибрежные города часто имеют плохую репутацию из-за разгула мошенников и карманников, но Картахена на их фоне кажется очень спокойной. В целом, вся страна в настоящее время демонстрирует неплохие показатели в Индексе безопасности путешественников, набирая 94 балла из 100 на основе недавних отзывов посетителей.

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