Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит польских истребителей МиГ.

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"Я запропонував, думаю, дуже партнерський підхід. МіГи за дрони. Українці спочатку це прийняли і не реалізували, тому немає МіГів для України, бо немає дронів або дронових спроможностей для Польщі", – сказав він.

Водночас (і вочевидь не випадково!) Косіняк-Камиш торкнувся й польської фірмової (а як доречної й вчасної!!!) історичної теми щодо "польської землі", як їхній Навроцький екстравагантно називає Волинь і Галичину.

Міністр зазначив, що Україна матиме серйозні проблеми зі вступом до ЄС, якщо продовжить підносити ОУН і УПА на рівень національних символів.

"Не можна в ЄС ставити на п’єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю" – це він не про Польщу, яка обрала чудовий момент, щоб нас зрадити ганебним непостачанням, а про Україну!

"З Бандерою до Європейського Союзу Україна не вступить. Нам ніхто не буде казати, як ми маємо голосувати за вступ тієї чи іншої держави до Європейського Союзу", – продовжив польський віцепрем’єр.

Отака дуже самостійна Польща!

Яка регулярно й навіть під час російсько-української війни отримує від ЄС величезні дотації – приміром, лише цьогоріч 48 млрд євро!

(Та ще й вимагає собі репарацій від німців – мабуть за те, що отримала від Німеччини німецькі ще з середньовіччя території: зокрема, Штеттин, Свінемюнде, Ґрюнберґ, Бреслау, Ґлайвіц, Ґдінґен і Данциґ, що відомі тепер як Щецин, Свіноуйсьце, Зелена-Гура, Вроцлав, Гливиці/Гливице, Гдиня й Гданьск!)

При цьому, захищаючи її власною кров‘ю, ми ще й, виявляється, заборгували їй наші технологічні ноу-хау, й тому вона не тільки розсипає наше ТРАНЗИТНЕ зерно, але тепер і заважатиме нам її ж захищати від спільного ворога – пов’язуючи такий удар в спину з тим, що захисники не так СЕБЕ називають, як їй було б приємніше!

Ну а китаєзнавці в той самий час розповідають, що в зовсім іншому куті світу Сі чітко дав зметикувати: КНР підтримує Лукашенка в тому, щоб той не надавав жодних можливостей для будь-яких бойових дій Путіна з території Білорусі.

Ба більше: після візиту Лукашенка до Пекіна можуть активізуватися процеси "Пекін-Вашингтон" щодо перемовин стосовно України й закінчення війни завдяки спільному тискові на РФ.

Тож дожилися: від директора Білорусі й Головного китайця – вже кращі новини й очікування, ніж від Польщі…