Морская вода и дополнительная безопасность. Где искупаться в Полтавской области

Опция летнего длительного отдыха сейчас доступна не всем украинцам. Если море опасно, а Карпаты слишком дорого, можно воспользоваться лучшими "водными" комплексами в Полтавской области, чтобы провести уикенд семьей максимально по летнему, добавив безопасности.

Видео дня

Аквапарк "Рио"

Гостиничный комплекс с бассейнами и горками, который закрывает потребности детей и взрослых. Территория имеет развлечения под открытым небом и спа комнаты для отдыха в непогоду. Локация расположена в поселке Супруновка, подальше от городского темпа и шума.

Двенадцать горок различной сложности и конфигурации помогают развлекаться в воде, а зоны активностей, включая волейбольным полем и полянами для детской анимации разнообразят день и обеспечивают возможность празднования важных событий. Кафе, рестораны, бар и кальянная зона – это возможность релакса, отдыха и вкусной части уикенда.

Гидромассажные ванны и сауна, закрытые тканевые бунгало и зоны барбекю помогут почувствовать настоящий релакс. Гостиничные номера дают возможность продлить свой уикенд отпуск. Дополнительной возможностью для взрослых развлечений станет Beach Club с вечеринками и развлекательными программами. Аквапарк в Полтаве, цена полного дня: взрослый – 500 грн, детский – 300 грн, выходные – на 100 грн дороже.

Курорт "Аквамарин"

Если думаете, что морской отдых возможен только на море, "Аквамарин" сможет доказать обратное. Его большой бассейн с морской водой имеет два уровня глубины, чтобы наслаждаться оздоровлением могли дети и взрослые. Шезлонги и столики войдут в оплату входного билета, а вот полотенца лучше взять с собой, чтобы не переплачивать.

Территория детского бассейна свободна для детей до 6 лет. Бассейн без горок и дополнительных развлечений, однако, вы всегда можете взять надувные игрушки и круги, чтобы еще веселее проводить время, с возможностью пересидеть тревогу в безопасности.

Среди зеленых лужаек вы найдете: барбекю зону, беседки, кафе – бар. Это повод воспользоваться номерами отеля и продолжить наслаждаться летом. Вход в зону бассейнов стоит: будни – 600 грн, выходные – 700 грн, время после 15.00 – 400 грн. В среду на территорию можно зайти по акционной цене – 400 грн (целый день). Локация расположена возле поселка Цибули, среди живописной природной зоны.

Пляжный комплекс "Мыс доброй надежды"

Бюджетный, комфортабельный пляжный отдых, с развлечениями в воде и на воде, возможен на территории пляжа "Мыс доброй надежды" в поселке Глоды, Полтавской области.

Комфортабельные шезлонги, зонтики, возможность устроить барбекю и отдых в беседках для больших компаний, позволяют проводить различные ивенты и встречи с друзьями. Дети могут посещать игровую площадку, разнообразные мастер–классы и участвовать в анимационных программах. Вода возле пляжа чистая и освежающая, на территории присутствуют спасатели.

Стоимость входного билета в будни составляет всего 200 грн, а в выходные и праздничные – 250 грн. Шезлонг, зонт и развлекательные локации входят в стоимость.

Вам будет интересно узнать: как поехать в семейный детский лагерь уже этим летом и, почему не стоит перечислять деньги турагентствам, не узнав об этом.