Не перечисляйте деньги турагентам, пока не узнаете, как вычислить мошенничество. Подробности схем

Только за прошлый год в Украине было зарегистрировано 64 978 дел со статусом "мошенничество". Конечно, не все они касаются туристической отрасли, однако, как отмечает юридический маркетплейс: с развитием туризма, растет количество и изощренность мошеннических схем. Туристы все чаще сталкиваются с фейковыми турагентствами, фальшивыми бронированиями, вымогательством средств за непредоставленные услуги, денежными манипуляциями и тому подобное. Такой способ обмана людей карается законом. Но, если верить статистике: чуть более 15% открытых дел доходит до суда и еще меньшее количество заканчивается возмещением убытков. Выход есть – знать способы проверки и, что следует проверять у туроператоров и турагентств, перед перечислением средств за желаемый тур.

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Как проверить турагентство на мошенничество

Первое, что надо понять – это разницу между туроператором и турагентом или турагентством. Первые, создают, разрабатывают и организуют туры, вторые, их только продают. Туроператоры могут и самостоятельно реализовывать свои туры, но могут нанимать турагентов или работать с турагентствами. Однако, туроператоры должны иметь соответствующую лицензию, которая подтверждает легальность работы и квалификацию персонала. Если турагент работает, как отдельная единица, ему не нужно иметь лицензию, то есть его работа почти не контролируется, что является риском для туриста.

На что обращать внимание при выборе туроператора, турагентства:

Отзывы от клиентов . Хорошо, если туроператором пользовались знакомые или друзья. Отзывы на сайте должны быть не 5–ти летней давности и быть информативными, а не просто: "все в порядке, супер оператор, спасибо за классное путешествие" и др. Обращайте внимание на интернет–ресурсы, которые не позволяют владельцам корректировать отзывы.

. Хорошо, если туроператором пользовались знакомые или друзья. Отзывы на сайте должны быть не 5–ти летней давности и быть информативными, а не просто: "все в порядке, супер оператор, спасибо за классное путешествие" и др. Обращайте внимание на интернет–ресурсы, которые не позволяют владельцам корректировать отзывы. Договор . Должны быть указаны данные двух сторон, подписи двух сторон и печать. Договор должен содержать перечень туристических услуг и условия их предоставления.

. Должны быть указаны данные двух сторон, подписи двух сторон и печать. Договор должен содержать перечень туристических услуг и условия их предоставления. Денежные переводы должны происходить на расчетные счета, а не на личные банковские карты. Квитанция про оплату должна быть сохранена вместе с договором. Расчет должен происходить в национальной валюте (гривне).

Заниженная цена . Если вы мониторите пакетный тур по одного направления и одинаковым наполнением, цена примерно будет совпадать, может немного колебаться от уровня отеля или уровня входных услуг. Поэтому, заниженное предложение с разницей от 400–500 долларов должно немного насторожить и побудить к серьезной проверке самого туроператора или турагента.

. Если вы мониторите пакетный тур по одного направления и одинаковым наполнением, цена примерно будет совпадать, может немного колебаться от уровня отеля или уровня входных услуг. Поэтому, заниженное предложение с разницей от 400–500 долларов должно немного насторожить и побудить к серьезной проверке самого туроператора или турагента. Возможность проверки заказа на сайте туроператора. Туры покупаются заранее и это могут быть месяцы. Туроператор должен предоставить возможность проверки вашего заказа и оговорить, в какой срок вас предупреждают об изменениях в туре.

заказа на сайте туроператора. Туры покупаются заранее и это могут быть месяцы. Туроператор должен предоставить возможность проверки вашего заказа и оговорить, в какой срок вас предупреждают об изменениях в туре. Дополнительные расходы в туре. Хорошие туроператоры знают дополнительные финансовые расходы в туре и честно сообщают об этом клиентам. Если турагент или туроператор не задел этот пункт во время разговора, обязательно уточняйте сами.

Страховой и медицинский полис . Это обязательный документ, который туристическое агентство должно оформить для каждого туриста, который выезжает за границу.

. Это обязательный документ, который туристическое агентство должно оформить для каждого туриста, который выезжает за границу. В случае турагентства или турагента , вы можете написать туроператору, с которым ведется сотрудничество и уточнить действительно ли такая фирма продает их туры.

, вы можете написать туроператору, с которым ведется сотрудничество и уточнить действительно ли такая фирма продает их туры. Проверьте фирму по коду ЕГРПОУ. Это доступно каждому на сайте Министерства юстиции.

Выбирая туроператора или турагентство не бойтесь задавать много вопросов, мошенники, как правило, не прилагают усилий, чтобы продумать все до мелочей, их интересует быстрый перевод денег и, как можно меньше информации сказать о себе. Если же вы наткнулись на мошенничество, стоит немедленно обращаться в правоохранительные органы, чтобы отыскать злоумышленников "по горячим следам" – оперативность дает больше шансов на возврат средств.

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