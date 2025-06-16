Семейные детские лагеря в Украине на июль и август. Сколько стоит тимбилдинг для семьи?

Отдых в семейном лагере – это уникальная возможность побыть вместе, пережив маленькую приключенческую жизнь. Программы семейных лагерей позволяют отдохнуть детям и взрослым, держа за цель своеобразный тимбилдинг, который сближает и помогает найти общий язык поколениям. Здесь не нужно быть надоедливым взрослым и все время держать "руку на пульсе", дети видят вас настоящими, веселыми и расслабленными, энергичными и интересными. Если вы еще не придумали, как отдохнуть этим летом, предлагаем рассмотреть лучшие семейные летние лагеря на июль и август, где все организовано, остается только отдыхать и общаться. В нашем списке бюджетные варианты и шок–контент за 118 000 грн.

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Khan–Tengry – Верховина, Карпаты

Для тех, кто хочет активного приключенческого отдыха с пешими походами, уроками выживания в лесу и горах и прекрасной возможностью стать настоящей командой, под наблюдением профессионалов – Khan–Tengry. Смены имеют насыщенную программу для детей и взрослых, которая позволит вырваться из каменных джунглей, вдохновиться природой и освободиться от плена виртуального дофамина. Здесь дети учатся быть самостоятельными, а взрослые надежной опорой в необходимый момент. К участию в программе лагеря приглашаются дети и взрослые от 12 до 40 лет. Программы подходят для новичков и подготовленных профессионалов, для девушек и парней, для тех, кто стремится стать сильнее и почувствовать себя настоящим.

Проживание в самостоятельно установленных палатках, трехразовое питание из блюд приготовленных на костре, походы с опытными инструкторами, скалолазание с профессиональным снаряжением. Все необходимое выдается на месте, питание, проживание и страхование входит в оплату.

Самостоятельно обеспечивается проезд, экскурсионные билеты и личные расходы. Одна смена рассчитана на 8 дней, ее стоимость – 8 000 грн.

Доступные смены: 1 – с 15.07 по 22.07, 2 – с 22.07 по 29.07, 3 – с 29.07 по 5.08, 4 – с 5.08 по 12.08, 5 – с 12.08 по 19.08. Группы до 20 человек.

Проект "Село и лошади" – с. Михайловка, Полтавская обл.

Пространство, где дети становятся самостоятельнее, а родители спокойнее. Лагерь расположен на берегу реки Ворскла, что позволяет включить в программу летнее купание, загар на пляже и активные игры в воде. Фишкой лагеря является общение с лошадьми, такой опыт является терапевтическим для детей и взрослых. Во время проведения времени с лошадьми рождается доверие и теплые эмоции, которые останутся с вами навсегда. Опытные инструкторы учат езде верхом, рассказывают, как заботиться о лошадях и помогают пройти терапевтический курс каждому. Лагерь организует конные прогулки и теплую семейную атмосферу.

Дети и взрослые живут в палаточном городке, среди живописной природы и имеют хорошие бытовые условия в основном домике. Программа лагеря имеет четкий распорядок дня, чтобы успеть многое и научиться быть энергичными. 5–разовое питание в стиле домашней кухни адаптируется под нужды детей с аллергией, или непереносимостью продуктов. Смены рассчитаны на 7 дней и не более 8 человек на смену. Стоимость участия 8 400 грн на человека, есть скидки для семей социальных категорий.

Доступные смены: 1 – с 21.06 по 27.06, 2 - с 1.07 по 7.07, 3 – 11.07 по 17.07, 4 – с 21.07 по 27.07.

Семейный лагерь "all inclusive" – Буковель

Популярный курорт Буковель предлагает несколько тематических семейных лагерей, где все включено и развлечения, и питание, и спа. Смены можно выбрать в зависимости от желаемой тематики.

"Академия приключений":

1 смена 31.05 -05.06

4 смена 18.06- 23.06

7 смена 06.07 -11.07

10 смена 24.07 -29.07

13 смена 11.08 -16.08

"Традиции: нить времени":

3 смена 12.06 -17.06

6 смена 30.06 -05.07

9 смена 18.07 -23.07

12 смена 05.08 -10.08

15 смена 23.08-28.08

"Олимпийские каникулы":

2 смена 06.06 - 11.06

5 смена 24.06 - 29.06

8 смена 12.07 - 17.07

11 смена 30.07 -04.08

14 смена 17.08 -22.08

Каждая смена имеет свою тематическую анимацию, мастер–классы и вечеринки. В стоимость войдет трехразовое питание по системе "шведский стол", проживание на курорте Family Club Resorts, много взрослых и детских вкусностей в течение всего дня, барбекю вечеринки, активные игры и походы, кинопоказы под открытым небом, посиделки у костра с зефирками и гитарой, дискотеки, детская и взрослая мафия, гуцульский Спа–центр и множество развлечений на всей территории курорта, от бассейнов до игровых залов. Стоимость смен колеблется от 27 600 грн до 118 000 грн, в зависимости от количества человек, выбранного номера для проживания и смены.

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